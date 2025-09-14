Cum prelungești viața animalului de companie cu un gest zilnic pe care mulți stăpâni îl ignoră. Ajută pisicile să se bucure de toate cele 9 vieți

Când vine vorba de animalele noastre de companie, ne dorim ca acestea să trăiască vieți lungi, fericite și sănătoase. Deși ne concentrăm mult pe alimentația, mișcarea și controalele lor veterinare, sănătatea orală este un aspect adesea trecut cu vederea de stăpâni.

Legătura gură-corp

Bolile dentare sunt una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la câini și pisici. Se estimează că până la vârsta de trei ani, 80% dintre câini și 70% dintre pisici prezintă semne de boală parodontală. Lăsate netratate, bacteriile din cavitatea bucală pot ajunge în fluxul sanguin, ducând la afecțiuni grave, cum ar fi boli de inimă, insuficiență renală și probleme hepatice. De aceea, veterinarii subliniază că sănătatea orală este direct legată de starea generală a animalelor.

Animalele au un instinct natural de a-și ascunde durerea, motiv pentru care proprietarii trebuie să fie atenți la simptome. Potrivit Petsrfamilyvet, printre cele mai frecvente semne se numără:

respirație urât mirositoare;

gingii roșii sau inflamate;

tartru galben sau maro pe dinți;

dificultăți la mestecat sau preferință pentru hrană moale;

salivare excesivă;

dinți mobili sau lipsă.

Rolul igienei orale la animale

Îngrijirea la domiciliu este foarte importantă, însă nu înlocuiește curățarea profesională efectuată de medicii veterinari. În timpul unei astfel de proceduri se realizează:

detartraj – pentru îndepărtarea tartrului vizibil și a celui ascuns sub gingii;

lustruire – pentru prevenirea depunerii rapide a tartrului;

examinare amănunțită – pentru identificarea fracturilor sau a altor afecțiuni ascunse.

După o astfel de intervenție, mulți proprietari observă schimbări majore: animalele devin mai jucăușe, mai sociabile și scapă de durerile cronice.

Ce poți face acasă pentru zâmbetul sănătos al animalului tău

Prevenția începe cu gesturi simple:

Periajul dentar – ideal zilnic, folosind periuțe și pastă special concepute pentru animale. Pasta de dinți pentru oameni este interzisă, deoarece conține substanțe toxice pentru câini și pisici.

Jucării și recompense dentare – reduc tartrul.

Granule cu textură abrazivă – curăță dinții.

Aditivi pentru apă – o soluție practică pentru animalele care nu tolerează periajul, reducând formarea plăcii bacteriene.