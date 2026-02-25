Caz revoltător la Iași. Și-a legat câinele de gard și l-a abandonat sub o cameră de supraveghere

Un nou caz de cruzime asupra animalelor, după ororile din Suraia. În comuna Răducăneni din județul Iași, un câine a fost legat cu sârmă și abandonat de stăpân.

Bărbatul a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce transportă animalul cu căruţa. Apoi câinele, deja strâns cu o bucată de sârmă, este coborât în faţa unei gospodării. Fără remușcări, individul leagă patrupedul de gard şi pleacă, lăsându-l captiv, speriat şi neajutorat. Proprietarul casei, îngrozit de cele văzute, a alertat imediat autorităţile. Făptaşul a fost prins şi amendat cu 1000 de lei, potrivit Observator News.

