Un studiu recent realizat de ElleVet Sciences arată că o formulă bazată pe CBD și CBDA poate îmbunătăți mobilitatea pisicilor care întâmpină dificultăți în mișcare. Cercetarea, publicată în The Journal of Feline Medicine and Surgery, confirmă atât siguranța, cât și eficacitatea acestei combinații pentru feline.

Studiul

Cercetarea a fost un studiu aleatoriu, dublu-orb, controlat cu placebo, care a evaluat timp de șase săptămâni efectele unei paste din cânepă bogată în CBD și CBDA. Fiecare pisică a primit atât pasta activă, cât și placebo, în ordine diferită, notează Pet Food Industry.

Rezultatele au arătat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește mobilitatea: mersul, urcatul și coborâtul scărilor, săriturile și comportamentul de joacă s-au ameliorat în rândul pisicilor care au primit pasta CBD/CBDA. Analizele de sânge nu au arătat probleme de siguranță după șase săptămâni de utilizare.

Ce spun specialiștii

Dr. Joseph Wakshlag, medic veterinar și ofițer medical șef la ElleVet, explică: “Un număr foarte mare de pisici întâmpină dificultăți de mobilitate, dar opțiunile sigure și eficiente pe termen lung sunt limitate. Scopul nostru prin acest studiu și prin produsele ElleVet pentru pisici este să acoperim acest gol în îngrijirea felinelor. Îmbunătățirile observate de medici și proprietari validează eforturile noastre.”

Haley Israelson, CEO ElleVet Sciences, adaugă: “Abordarea noastră bazată pe știință pentru a înțelege și a răspunde nevoilor unice ale pisicilor a fost mereu motorul ElleVet. Suntem încântați să publicăm aceste rezultate și să oferim mai multe opțiuni pentru susținerea mobilității pisicilor. În final, acest lucru îmbunătățește calitatea vieții – atât pentru pisici, cât și pentru oamenii care le iubesc.”

Concluzie

Dacă pisica ta întâmpină dificultăți de mobilitate, o formulă cu CBD și CBDA ar putea fi o opțiune sigură și eficientă pentru a-i îmbunătăți calitatea vieții și a o ajuta să se miște mai liber.