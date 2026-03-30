Dacă găsești un pui de iepure în curte este important să urmezi sfaturile specialiștilor. Astfel de situații sunt pe cât de surprinzătoare, pe atât de sensibile dar ușor de gestionat cu urmarea unor indicații simple.

Ce să faci dacă găsești un pui de iepure în curte

Deși primul instinct ar fi să luăm puii de iepure, specialiștii recomandă ca cel mai bine să nu intervenim deloc. Deși par abandonați, puii nu sunt, de obicei, singuri. Iepuroaicele își vizitează cuibul foarte rar, de regulă o dată sau de două ori pe zi, dimineața devreme și seara. Această tactică este menită să nu atragă prădători și să își mențină puii în siguranță.

În ceea ce privește cuiburile, acestea sunt, de multe ori, greu de observat, potrivit marthasteward.com. Ele sunt formate ca mici adâncituri în pământ acoperite cu iarbă și blană, uneori chiar în mijlocul gazonului. În cazul în care vezi un astfel de cuib:

-Păstrează distanța și evită să atingi puii sau cuibul;

-Ține animalele de companie departe de zonă;

-Evită tunderea gazonului în apropiere;

-Dacă vrei să verifici dacă mama se întoarce, poți marca discret locul (de exemplu cu crenguțe) și observa dacă a fost deranjat.

Foarte important să NU faci:

-Nu muta cuibul – mama s-ar putea să nu îl mai găsească;

-Nu încerca să hrănești puii – alimentația nepotrivită le poate fi fatală;

-Nu îi lua în casă „pentru a-i salva”.

Intervenția este necesară doar în situații specifice, cum ar fi dacă puii sunt răniți, prezintă semne de boală sau mama nu mai revine deloc la cuib. Abia atunci este recomandată solicitarea sprijinului unui specialist în reabilitarea faunei sălbatice.

Deși tentația de a ajuta este mare, intervenția umană în astfel de cazuri poate face diferența între viață și moarte. Puii de iepure au cele mai mari șanse de supraviețuire dacă sunt lăsați în mediul lor natural.

