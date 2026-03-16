Stăpânii care dorm cu câinele în pat ar putea să perceapă acest gest drept unul normal, chiar ritualic, însă medicii veterinari explică de ce ar fi indicat ca acest lucru să nu se mai întâmple.

Ce se întâmplă cu cei care dorm cu câinele în pat

În majoritatea cazurilor, nu este o problemă ca animalele de companie să doarmă în pat cu stăpânii lor, atâta timp cât animalul este sănătos și îngrijit corespunzător. Mai exact, potrivit specialiștilor citați de vwc.org.au, dacă animalul este vaccinat, deparazitat și primește îngrijiri regulate, riscul de transmitere a bolilor către oameni este foarte mic.

Pentru unii proprietari, dormitul alături de câini sau pisici poate avea și efecte pozitive. Contactul fizic cu un animal poate reduce stresul și poate conferi o stare de calm și confort înainte de somn. Unii oameni susțin că se simt mai puțin singuri sau li se reduce anxietatea atunci când dorm lângă animalul lor.

În ciuda acestor efecte pozitive, veterinarii atrag atenția că există și situații în care animalul ar trebui să aibă propriul culcuș. De exemplu, persoanele care suferă de alergii sau astm pot avea probleme dacă dorm în apropierea animalului, deoarece părul și mătreața acestora pot agrava simptomele respiratorii. De asemenea, animalele pot aduce în pat bacterii, paraziți sau alergeni din mediul exterior, mai ales dacă petrec mult timp afară.

Când dormitul cu animalul devine o problemă

Un alt aspect este calitatea somnului. Deși pentru unii este plăcută compania animalelor pe timpul nopții, acestea se mișcă deseori în timp ce dorm, iar acest lucru poate trezi stăpânii fără ca aceștia să își dea seama. Pisicile, de exemplu, sunt mult mai active noaptea, astfel că pot crea agitație în dormitor.

Desigur că decizia aparține fiecărui proprietar în parte. Dacă atât animalul, cât și stăpânul, sunt sănătoși, nu este o problemă dormitul împreună. În schimb, dacă apar alergii, probleme de igienă sau somnul devine agitat, soluția poate fi ca animalul să aibă un pat propriu în aceeași cameră, astfel încât să rămână aproape de stăpân, dar fără să împartă același pat.

