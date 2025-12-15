Ce se întâmplă în corpul tău când petreci timp cu un câine. Explicațiile oamenilor de știință despre efectul anti-aging

Un studiu a descoperit că dresajul câinilor de asistență are efecte biologice pozitive asupra veteranelor cu tulburare de stres posttraumatic. Oamenii de știință au aflat că lucrul cu animale ar putea ajuta la încetinirea îmbătrânirii celulare la femeile cu probleme de sănătate după ce au servit în armată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cercetarea, publicată în revista Behavioral Sciences, oferă noi perspective asupra modului în care relațiile cu animalele pot influența sănătatea fizică și mintală. Participanții la studiu nu au primit un câine de serviciu pentru ei înșiși, ci câini dresați voluntar pentru a-i ajuta pe alți veterani.

Această simplă diferență a schimbat abordarea tipică a terapiei asistate de animale. În loc să fie beneficiari direcți, ei au devenit participanți activi la proces, contribuind cu timpul și expertiza lor la bunăstarea celorlalți. Studiul s-a concentrat exclusiv asupra veteranelor, un grup subreprezentat din punct de vedere istoric în cercetarea militară. Deși participarea lor în armata americană a crescut de-a lungul anilor, majoritatea studiilor privind tulburarea de stres posttraumatic (PTSD) se concentrează în continuare asupra bărbaților, chiar dacă femeile raportează rate mai mari ale acestei tulburări.

Ce au făcut oamenii de știință și cum au măsurat rezultatele

Oamenii de știință de la Universitatea Atlantică din Florida, Universitatea din Maryland și organizația Warrior Canine Connection au lucrat cu 28 de veterane diagnosticate cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD). Participantele au fost împărțite în două grupuri: unul a antrenat câini de serviciu timp de opt săptămâni, iar celălalt a urmărit videoclipuri de dresaj fără a interacționa cu animalele.

În timpul procesului au fost prelevate probe de salivă pentru a măsura lungimea telomerilor, un marker biologic al îmbătrânirii celulare. Telomerii sunt un fel de „protecție” la capetele cromozomilor care se scurtează odată cu stresul și trecerea timpului. Cu cât sunt mai scurți, cu atât celulele noastre sunt mai îmbătrânite.

În plus, a fost înregistrată variabilitatea ritmului cardiac, un indicator al echilibrului sistemului nervos, iar nivelurile de anxietate, stres și simptomele PTSD au fost evaluate folosind chestionare validate.

Experimentul a fost realizat pe parcursul a opt săptămâni, cu sesiuni de o oră în fiecare săptămână. Toate măsurătorile au fost repetate la începutul, mijlocul și sfârșitul programului. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să compare schimbările biologice și emoționale dintre cei care au lucrat cu câini și cei care au vizionat doar videoclipurile.

Rezultate care depășesc bunăstarea emoțională

Rezultatele au arătat un model clar: femeile veterane care au dresat câini au prezentat o creștere a lungimii telomerilor, sugerând o încetinire a îmbătrânirii celulare. În schimb, cele din grupul de control au avut o scădere, indicând o accelerare a procesului de îmbătrânire.

Efectul a fost deosebit de puternic la participantele care fuseseră expuse la lupte. La acestea, telomerii s-au alungit mai mult după opt săptămâni de antrenament.

Cercetarea este semnificativă deoarece sugerează că experiențele traumatice anterioare pot influența modul în care organismul răspunde la intervenții pozitive. Mai simplu spus, interacțiunea cu animalele ar putea ajuta la repararea unora dintre daunele pe care stresul cronic le provoacă celulelor.

Pe de altă parte, variabilitatea ritmului cardiac a arătat o ușoară scădere în grupul care a antrenat câini, ceea ce, în teorie, ar indica un stres fiziologic mai mare. Cu toate acestea, oamenii de știință au observat că acest lucru se datorează probabil unor factori externi, cum ar fi condițiile sesiunilor în aer liber și măsurile sanitare post-COVID-19.

Reducerea simptomelor

Dincolo de datele biologice, toate participantele au prezentat o scădere a simptomelor psihologice: mai puțină anxietate, mai puțin stres perceput și o reducere semnificativă a simptomelor de PTSD.

Interesant este că aceste beneficii au fost similare în ambele grupuri, ceea ce sugerează că structura studiului – sprijinul, rutina și sentimentul de apartenență – a avut și un efect terapeutic.

Totuși, autorii studiului consideră că dresajul câinilor a oferit mai mult decât o simplă ușurare emoțională: le-a oferit un scop. Veteranele nu numai că ajutau animalele, dar contribuiau și la bunăstarea altor colegi din armată. Această dublă misiune este foarte importantă pentru cei care s-au luptat să se reintegreze în viața civilă.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că nu toți veteranii pot deține sau îngriji un câine din cauza constrângerilor financiare sau a timpului. În acest context, participarea la programe de voluntariat pentru animale ar putea oferi aceleași beneficii emoționale, fără responsabilitățile aferente proprietății.

O cale pentru terapiile non-farmacologice

Această cercetare deschide calea către noi modalități de tratare a stresului posttraumatic la veterane, fără a se baza exclusiv pe medicamente sau terapii tradiționale. Simplul act de a interacționa cu animalele are efecte reale asupra corpului și minții.

Autorii studiului subliniază că aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență, având în vedere dimensiunea mică a eșantionului și durata limitată. Chiar și așa, datele dezvăluie o tendință promițătoare: relațiile cu animalele nu numai că oferă confort emoțional, dar pot duce și la schimbări biologice măsurabile.