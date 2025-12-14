Cât costă întreținerea unui animal de companie. Tot ce trebuie să știi despre microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european

Deținerea unui animal de companie în România înseamnă mai mult decât afecțiune și grijă zilnică. Presupune o serie de proceduri obligatorii, de la microcipare și înregistrare, până la vaccinări și, în unele situații, obținerea unui pașaport european. Iată ce trebuie să știi.

Cât ajunge să te coste un animal de companie

Costul unui animal de companie diferă de la un oraș la altul, însă informarea corectă te scapă de amenzi și probleme legale. Potrivit OUG nr. 155/2001 și normelor ANSVSA, microciparea este obligatorie pentru toți câinii cu stăpân, iar procedura este realizată doar de medici veterinari autorizați.

Dispozitivul, care este de mărimea unui bob de orez, se implantează sub piele și permite identificarea animalului în registrele naționale. Costul microcipării variază între 100 și 300 de lei, în funcție de clinică și de pachetele incluse (vaccinarea antirabică).

În cazul pisicilor, microciparea este obligatorie în anumite situații: adopții organizate, vânzare/donare sau călătorii în străinătate. Momentul recomandat de medicii veterinari pentru microcipare este între 2 și 3 luni, atât pentru căței, cât și pentru pisoi.

Următorul pas

După microcipare, câinele trebuie să figureze în baza națională RECS, administrată de Colegiul Medicilor Veterinari. Procedura este vitală pentru identificarea animalului și accesul la servicii veterinare. Datele ce trebuie introduse în RECS sunt informații despre proprietar, datele câinelui, numărul microcipului, vaccinări și proceduri medicale sterilizare (dacă a fost efectuată).

Amenzile pentru nerespectarea legii sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru lipsa microcipării sau neînregistrarea animalului (OUG 155/2001 și HG 1059/2013).

Pașaport european pentru câini, pisici și dihori

Pentru călătoriile în afara țării, câinii, pisicile și dihorii au nevoie de pașaport european, emis doar de medicii veterinari. Documentul conține date despre proprietar, descrierea fizică a animalului, numărul microcipului, vaccinarea antirabică și alte mențiuni medicale.

În țara noastră, pașaportul nu este obligatoriu dacă animalul nu părăsește teritoriul țării. Prețul unui pașaport pentru animale pornește de la 100 lei, în funcție de oraș și de situația medicală a animalului.

Vaccinarea este obligatorie prin lege

În România, vaccinul antirabic la câini este obligatoriu și se realizează anual, după vârsta de trei luni. Schema se bazează pe vaccinul polivalent (protejează împotriva parvovirozei, jigodiei, hepatitei infecțioase, leptospirozei, parainfluenței) și vaccinul antirabic opțional: vaccin pentru tusea de canisă, vaccin pentru coronaviroză canină.

Pentru pisici, majoritatea veterinarilor recomandă vaccinul trivalent (panleucopenie, rinotraheită, calicivirus) și antirabic (obligatoriu pentru felinele care ies din casă sau călătoresc). În funcție de stilul de viață, pisicile pot fi vaccinate pentru leucemia felină.

Cât costă întreținerea unui animal de companie

Ei bine, microciparea + înregistrarea RECS: 100 – 300 lei;

Vaccinurile inițiale: 200 – 500 lei (în funcție de schema completă);

Pașaportul european: de la 100 lei;

Rapelurile și controalele anuale: 150 – 300 lei, scrie Profit.ro.

De unde poți adopta un câine sau o pisică

București: ASPA, Vier Pfoten, Red Panda, adoptiepisici.ro sau Adăpostul Mihăilești;

Cluj-Napoca: Arca lui Noe, NUCA sau Centrul de Ecarisaj Cluj;

Timișoara: Danyflor, Happy Tails sau Asociația pentru Protecția Animalelor;

Iași: Save Our Paws, Adăpostul Municipal sau Căsuța Pisicească;

Constanța: Adăpostul public, Asociația Hobby sau Biobaza;

Craiova: Adăpostul Canin Salubritate Craiova, Suflete Nevinovate sau Felis Catus.