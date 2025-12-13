Tramvaiul faptelor bune pentru animalele fără stăpân. Ieșenii au donat hrană, jucării și bani pentru cățeii din adăpost: „Orice contribuție a însemnat o rază de lumină pentru iarna lor”

Compania de Transport Public Iași a organizat cea de-a cincea ediție a campaniei „De la depou la padoc – Să umplem cămara cățeilor!”. Evenimentul special a adunat laolaltă oameni buni, zâmbete și ajutor pentru sufletele blănoase din Adăpostul Municipal de Câini – Iași.

Campanie specială la Iași dedicată cățeilor din adăpost

Datorită faptului că „Tramvaiul Responsabilității” a împlinit un an de când a devenit spațiul neconvențional pentru fapte bune, mijlocul de transport public s-a umplut de hrană, pături, consumabile și multe cadouri pentru cățeii din padoc.

În 2025 au contribuit și studenții Specializării Design de la UNAGE Iași, care au realizat 50 de obiecte decorative de poveste. Fiecare creație și-a găsit admiratori la expoziția cu vânzare, iar fondurile strânse sunt destinate susținerii animalelor fără stăpân.

Ornamentele atent lucrate, inspirate din simbolurile Crăciunului și din dorința fiecărui cățel de a găsi o familie, au adus în casele iubitorilor de animale un strop de magie, iar în padoc… speranță: „Orice contribuție a însemnat o rază de lumină pentru iarna lor”, a transmis Compania de Transport Public Iași.

Iubitorii de animale s-au mobilizat exemplar

Evenimentul a fost organizat de Asociația Tramclub Iași, în colaborare cu Asociația Sfântul Mucenic Trifon, Compania de Transport Public Iași și Traduceri cu tâlc, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

„Am simțit din nou cât de puternică poate fi bunătatea oamenilor. Fiecare sac de hrană, fiecare pătură, fiecare gest de sprijin adus pentru cățeii noștri a însemnat un strop de speranță pentru sufletele care ne așteaptă zi de zi cu ochi blânzi și recunoștință. Mulțumim tuturor celor care au răspuns apelului nostru și au adus ajutoare! Ați demonstrat încă o dată că împreună putem face bine. Mulțumim din inimă colegilor noștri de la Padocul Tomești, care sunt alături de căței în fiecare zi, cu muncă, grijă și dedicare. (…) Datorită vouă, cămara cățeilor este plină, iar inimile noastre la fel”, a precizat Salubris Iași în mediul online.

