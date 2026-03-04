În plin conflict cu Iranul, rezidenții din Emiratele Arabe Unite, în special Dubai, întâlnesc probleme legate de călătoria cu animalele de companie. Din dorința de a părăsi țara, tot mai multe persoane apelează la experți în relocarea animalelor.

Ce trebuie să știe rezidenții din Emiratele Arabe Unite despre călătoria cu animalele de companie

Mii de persoane încearcă să părăsească Dubaiul pe perioada conflictului armat cu Iran. Multe dintre acestea dețin animale de companie, dar pe lângă dificultățile privind propria evacuare, s-au lovit de problema călătoriei alături de patrupede. Deja există rapoarte care vorbesc despre animale abandonate la granița cu Oman, după ce proprietarii au aflat că nu pot trece granița cu ele.

Din păcate, în ciuda gestului sfâșietor, mulți nu știu că totul poate fi evitat cu ușurință dacă există informare corectă. Experții în salvarea animalelor transmit un mesaj simplu, dar grăitor: „Nu încercați să treceți în Oman fără documentele necesare”.

În Oman, legislația este foarte strictă în ceea ce privește testarea antirabică. Procesul poate dura până la trei luni, astfel că, dacă animalul tău nu a trecut această analiză, nu poate pătrunde pe teritoriul țării.

„Nu este atât de simplu să conduci acolo cu animalele tale de companie, să treci granița și totul este în regulă. Am auzit de mulți oameni care ajung la granița cu Omanul și apoi nu pot intra cu animalul lor de companie”, spune Kirsty Kavanagh, proprietara Pawsome Pets, una dintre cele mai longevive companii de relocare a animalelor de companie din Emiratele Arabe Unite, potrivit gulfnews.com.

Reguli de călătorie cu animalul de companie

În plus, relocarea în Oman sau Arabia Saudită nu este o soluție pe termen scurt, călătoria ulterioară spre alte țări fiind diferită față de plecarea directă din Emiratele Arabe Unite. Se vor adăuga cel puțin trei-patru luni suplimentare unei călătorii cu animalul de companie, astfel că toate formele de identificare, transport și sănătate trebuie să fie finalizate.

Indiferent de destinație, proprietarul unui animal trebuie să se asigure că acesta are microcip, toate vaccinurile la zi, consemnate în carnetul de sănătate, certificat medical, care să ateste ultimul control, cel mai indicat să fie recent, permis de import, procedură ce poate dura câteva zile, fiind recomandat să fie făcut din timp și cunoașterea legislației privind animalele din țările de destinație.

