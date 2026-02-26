Iubitorii de animale din Irlanda au motive de bucurie, după ce noi reguli pentru călătoria cu patrupedele ar putea fi introduse, iar accesul câinilor și pisicilor în autobuze și trenuri ar putea fi permis curând.

Noi reguli pentru călătoria cu animalele de companie

Autoritățile din domeniul transportului public din Irlanda lucrează la o propunere legislativă prin care câinii, pisicile și alte animale de companie mici pot călătorii alături de stăpânii lor în mijloacele de transport public, inclusiv autobuze, trenuri și tramvaie.

Inițiativa a fost pusă în dezbatere publică de către Autoritatea Națională de Transport, iar cetățenii își pot spune părerea până pe 20 martie 2026. Conform acestei propuneri, animalele de talie mică ar putea fi transportate în trenuri, autobuze și tramvaie dacă sunt ținute într-o cușcă de transport sau în brațele stăpânului, ori chiar pe podea, însă fără a bloca culoarele sau să deranjeze alți pasageri.

Cât privește animalele mari, acestea ar putea călătorii doar dacă sunt ținute în lesă și, după caz, purtând botniță. De menționat este faptul că accesul lor ar putea fi restricționat în perioadele aglomerate, potrivit rspvlive.ie.

Proiectul confirmă faptul că câinii ghid sau de asistență vor continua să aibă acces gratuit și fără restricții în mijloacele de transport în comun, așa cum se întâmplă și în prezent, însă ei trebuie să fie identificați corespunzător prin echipament oficial.

Această schimbare reprezintă un pas înainte atât pentru proprietarii de animale din Irlanda, cât și pentru turiștii care vor să viziteze această țară alături de animalele lor de companie.

