Adăpost ilegal cu 200 de câini descoperit în curtea unui bărbat din Dolj. Animalele, ținute în noroi și înfometate până se sfâșie între ele (VIDEO)

Caz revoltător de cruzime asupra animalelor într-un sat din Dolj. Localnicii susțin că într-un adăpost improvizat sunt sute de câini abandonaţi în noroi şi moloz, îngheţaţi şi înfometaţi până ajung să se sfâşie între ei. Situația durează de aproape cinci ani, timp în care autoritățile nu au luat măsuri concrete.

Iadul câinilor în Dolj

Autoritățile au făcut verificări după ce un vecin a sesizat faptul că proprietarul adăpostului ilegal deține mai mulți câini în condiții halucinante. Martorii au povestit că, de mai mulți ani, în acest adăpost sunt ținuți 200 de câini. La fața locului, poliția a găsit doi câini morţi, iar proprietarul este anchetat penal.

Animalele erau ţinute în condiţii cumplite în adăpostul improvizat din comuna Ghercești, județul Dolj. Vecinii descriu scene teribile şi spun că viaţa lor a devenit de nesuportat în apropierea adăpostului, mai ales că dejecţiile animalelor ajung în rețeaua de apă potabilă.

Adăpost improvizat de animale

„Câinii sunt ținuți îngrămădiți în adăposturi, nu cred ca sunt selectați pe talie că nu stau eu să mă uit la om în grădină și de asta se și bat, se și mușcă. Eu am încercat să îi zic de nenumărate ori, să îi zic să își curețe să își facă cât de cât o platformă betonată ca să nu se ducă în pânza freatică si totodată să pot respira și eu un aer curat”, a declarat un vecin pentru Știrile Pro TV.

Vecinii au sesizat Poliţia Animalelor

Exasperați de cruzimea bărbatului și de suferința patrupedelor, oamenii au sesizat Poliţia Animalelor. Pe proprietatea bărbatului de 50 de ani, agenţii au găsit doi câini morţi. Culmea, el susţine că, de fapt, salvează patrupedele.

„O cățelușă nu știu din ce cauză a căzut jos, a murit. Celălalt nu știu ce s-a întâmplat cu el, habar nu am. Toți sunt salvați după lista de eutanasiere care cum erau puși pe listă să fie omorâți, eu îi salvam”, a precizat Florin Camen, proprietarul adăpostului.

Proprietarul s-a ales cu dosar penal

Surprinzător, câinii au fost lăsați tot în grija bărbatului, care a fost amendat cu 5000 de lei şi este anchetat penal, pentru că nu le-a asigurat animalelor îngrijirea necesară.

„În cauză, politiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție fără drept”, a transmis Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

în 2025, pe numele lui a mai existat o sesizare legată de felul în care erau ținuți câinii. Atunci, poliţiştii au controlat de două ori adăpostul ilegal, iar proprietarul a fost amendat.