Cei mai inteligenți câini. Un nou studiu dezvăluie trăsăturile care fac diferența între un câine obișnuit și unul excepțional

Oamenii de știință au încercat să afle ce trăsături trebuie să aibă câinele pentru a deveni cel mai inteligent companion canin. Cercetarea a fost realizată cu ajutorul unora dintre cei mai deștepți câini din lume, printre care și Harvey, un border collie în vârstă de șapte ani din Marea Britanie. Astfel, s-a descoperit că trei caracteristici cheie îi pot ajuta să-și dezvolte creierul canin, potrivit BBC.

De ce câinii curioși sunt cei mai inteligenți

Studiul a fost realizat printr-un parteneriat între Centrul de Cogniție Canină al Universității din Portsmouth, Anglia, și Unitatea de Studii Canine a Universității Friedrich Schiller din Jena, Germania.

Experții au identificat 11 „câini care învață etichete”, care pot recunoaște sute de obiecte după nume, din țări precum Marea Britanie, SUA, Elveția, Olanda și Germania, pentru a participa la studiu.

Analizând rezultatele testelor din grup, s-a descoperit că trăsăturile cele mai importante pentru câinii care învață etichete sunt curiozitatea, concentrarea și inhibiția (capacitatea de a-și controla reacțiile).

De pildă, câinii trebuiau să fie suficient de curioși cu privire cu obiecte pentru a le cunoaște și înțelege, dar nu atât de interesați încât să ignore comenzile și să fugă cu jucăria. Dintre toți, border collie Harvey poate găsi și aduce 220 de jucării după nume.

Câinii care învață etichete sunt „extrem de rari” și această abilitate pare a fi naturală, susțin specialiștii. Cu toate acestea, oamenii de știință vor să dezvolte un „test IQ pentru căței”, care să-i dezvăluie pe cei mai inteligenți. Cu alte cuvinte, dresorii vor putea să aleagă animale pentru roluri cheie, cum ar fi câinii ghizi sau polițiști.