Cel puţin 72 de tigri aflaţi în captivitate au murit în Thailanda

Cel puţin 72 de tigri aflaţi în captivitate au murit în ultimele două săptămâni în Thailanda, unde autorităţile au confirmat luni că animalele erau infectate cu virusul jigodiei canine, transmite agenţia EFE. Organizaţii pentru protecţia animalelor, precum PETA, au solicitat închiderea definitivă a atracţiilor turistice care deţin astfel de animale, transmite Agerpres.

Decesele tigrilor, înregistrate începând de la 9 februarie, au avut loc în două instalaţii de la Tiger Kingdom, un complex situat în provincia Chiang Mai (nord), vizitat în fiecare an de mii de turişti care plătesc pentru a atinge sau a se fotografia cu tigrii.

Ministrul adjunct al Agriculturii din Thailanda, Amint Mayusoh, a declarat la postul public Thai PBS că testele efectuate de Departamentul de Zootehnie confirmă că tigrii au murit din cauza virusului jigodiei canine şi a micoplasmozei, o dublă infecţie care a provocat animalelor pneumonii letale.

Postul public a subliniat că această declaraţie infirmă zvonurile care au circulat în ultimele zile potrivit cărora decesele ar fi fost cauzate de gripa aviară sau de un posibil consum de carne provenită de la un animal infectat.

Teste medicale la Tiger Kingdom

Ministerul Sănătăţii a declarat într-un comunicat că personalul care lucrează la Tiger Kingdom a fost supus unor teste medicale. Conform rezultatelor, niciun angajat nu prezintă simptome neobişnuite sau o boală provocată de contactul cu animalele.

Cu toate acestea, “din motive de siguranţă şi în conformitate cu perioadele de incubaţie ale anumitor boli, autorităţile vor continua să monitorizeze situaţia timp de cel puţin 21 de zile”, conform recomandărilor Departamentului pentru Controlul Bolilor.

Autorităţile au precizat că cele 72 de cadavre au fost incinerate sau îngropate sub supraveghere, pentru a se evita riscul ca blana şi colţii animalelor să fie vândute.

Departamentul de Zootehnie a dispus închiderea temporară a complexului, care mai deţine un sediu pe insula turistică Phuket. Peste 100 de tigri, dintre care unii au prezentat simptome uşoare până la grave, vor fi monitorizaţi în continuare.

La rândul său, PETA a criticat într-un comunicat faptul că Tiger Kingdom “câştigă bani exploatând tigrii” şi a solicitat Guvernului să dispună închiderea definitivă a acestui complex. “De ani de zile, PETA încearcă să avertizeze oamenii cu privire la acest loc josnic, în care tigrii sunt obligaţi să trăiască închişi şi să iasă doar pentru a poza pentru fotografii”, a afirmat organizaţia.