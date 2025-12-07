Cele mai frumoase sărbători pentru stăpânii lui Choco. Câinele dispărut din 2021 s-a întors acasă de la 3200 de km distanță (VIDEO)

Un cuplu din California și-a recuperat câinele la care renunțase aproape să mai spere că-l va mai găsi vreodată. Choco a dispărut în urmă cu patru ani (2021), dar a fost găsit la peste 3.200 de kilometri distanță, tocmai în Michigan. Povestea patrupedului a emoționat o lume întreagă, notează WBRC FOX6 News.

Choco a revenit acasă după patru ani

Choco, un metis de teckel din Antelope, Sacramento, a dispărut fără urmă în anul 2021. Stăpânii săi au continuat să îl caute, dar fără succes. Recent însă, după cinci ani de dor și suferință, câinele a fost găsit în apropiere de Detroit, în Michigan, legat de un gard, la mai mult de 3.200 de kilometri de casă.

Patrupedul a fost dus la un adăpost de animale, unde a primit îngrijiri și vaccin, apoi voluntarii au descoperit că avea microcip și, astfel, au reușit să-i identifice familia.

Este un mister cum a ajuns la 3.200 de kilometri de casă

Nimeni nu știe cum a ajuns Choco atât de departe, dacă a fost furat, dacă a călătorit cu cineva sau dacă a trecut pe la mai multe familii. Cert este că reîntoarcerea lui acasă a fost posibilă datorită unei combinații de noroc și solidaritate. Microcipul l-a identificat rapid, organizația Helping Paws and Claws a intervenit imediat, iar o femeie necunoscută a donat suma necesară pentru a-l duce pe Choco înapoi acasă, în California.

„Puneți microcip câinilor, oameni buni. O poveste ca a mea poate fi următoarea poveste a voastră”, a transmis stăpâna lui Choco.

Poveste cu final fericit

Aceasta a recunoscut că aproape renunțase la orice speranță că-l va mai găsi: „Am descoperit că e un artist al evadării”. În momentul în care a primit telefon că animalul trăiește, femeia a rămas șocată, mai ales că între California și Michigan este o distanță de peste 3.000 de kilometri. Cu toate că familia lui Choco s-a mărit între timp, Patricia mărturisește că abia acum se simte întreagă.

După zborul spre California și o scurtă călătorie cu mașina, câinele a ajuns din nou în casa din care dispăruse în 2021. Pentru stăpânii lui este finalul perfect al unei povești care a trecut prin toate: pierdere, speranță, mister și, în cele din urmă, o reîntâlnire neașteptată.

