Un medic veterinar celebru pe rețelele sociale trage un semnal de alarmă pentru toți iubitorii de animale despre unele obiceiuri aparent inofensive ce pot avea efecte grave asupra sănătății câinilor și pisicilor. Amir Anwary a explicat pe internet care sunt cele trei greșeli majore ce pot scurta viața patrupedelor.

„Viețile animalelor noastre sunt deja destul de scurte. Ar trebui să facem tot ce putem pentru a nu le reduce și mai mult”, spune dr. Amir Anwary.

Potrivit medicului veterinar, impactul acestor greșeli este adesea mai mare decât factorii genetici și poate fi prevenit prin atenție și responsabilitate.

Obezitate cronică

Prima și cea mai răspândită problemă în lumea animalelor este hrănirea excesivă. Mulți stăpâni le oferă porții prea mari sau prea multe gustări, fără să țină cont de nevoile reale ale patrupedelor.

„Supraponderalitatea duce la inflamații cronice, boli de inimă, probleme articulare și rezistență la insulină”, susține Anwary. Odată cu trecerea timpului, aceste afecțiuni reduc mobilitatea, scad calitatea vieții și pot grăbi apariția unor boli grave.

Medicii veterinari recomandă respectarea porțiilor indicate, evitarea resturilor de la masă și menținerea unei rutine de mișcare, notează obnews.co.

Neglijarea igienei dentare

A doua greșeală majoră a stăpânilor este lipsa îngrijirii dentare. Mulți proprietari de animale ignoră respirația urât mirositoare sau tartrul, considerându-le probleme minore.

De fapt, bacteriile din cavitatea bucală pot ajunge în sânge și afecta organe vitale precum ficatul, rinichii sau inima.

„O gură murdară nu înseamnă doar disconfort, ci un risc serios pentru sănătate”, avertizează Amir Anwary.

Soluția constă în periaj des, folosirea produselor speciale pentru animale și controale periodice la cabinetul veterinar.

Amânarea vizitelor veterinare

Cea de-a treia greșeală este amânarea vizitelor la medicul veterinar. Majoritatea stăpânilor de animale merg la veterinar abia când simptomele sunt grave.

„De multe ori, când ajung la clinică, boala este deja într-un stadiu avansat”, constată Anwary, referindu-se la afecțiuni precum cancerul, bolile renale sau degenerarea articulară.

Consultațiile periodice pot depista problemele din timp, reduc costurile tratamentului și cresc șansele de recuperare.

Potrivit doctorului veterinar, prevenția este cheia unei vieți lungi și sănătoase pentru animalele de companie. Alimentația și igiena corecte, precum și controalele regulate pot face diferența dintre o viață scurtă și una plină de energie.

„Nu este vorba doar despre iubire, ci și despre responsabilitate”, a punctat Anwary.

