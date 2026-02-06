Pentru mulți chiriași, găsirea unei locuințe nu înseamnă doar chirie și locație, ci și o întrebare dureroasă: „Ce fac cu animalul meu de companie?” În Marea Britanie, problema este una reală – mai puțin de 10% dintre locuințele de închiriat sunt promovate ca fiind pet-friendly.

Din luna mai, însă, regulile se schimbă. Guvernul britanic elimină clauzele standard de tip „fără animale de companie”, o veste importantă pentru iubitorii de câini și pisici.

Povestea unui chiriaș care a spus „destul”

Jordan Adams locuia singur într-un apartament din sudul Londrei când pandemia l-a izolat complet. Cel mai greu i-a fost faptul că nu putea sta cu Jasmine, câinele familiei.

Deși avea spațiu și stabilitate, proprietarul i-a refuzat cererea de a ține câinele, fără nicio explicație. O experiență comună pentru mulți chiriași, care nu renunță la animale din lipsă de responsabilitate, ci din cauza contractelor restrictive, notează BBC.

Ce prevede noua lege pentru chiriașii cu animale

Începând cu 1 mai, în Anglia intră în vigoare modificări incluse în Renters’ Rights Act. Pe scurt:

chiriașii au dreptul legal de a solicita să locuiască cu un animal de companie

proprietarii sunt obligați să analizeze cererea în mod corect , nu automat să refuze

clauzele generale „fără animale” sunt eliminate din noile contracte

Atenție: legea se aplică doar în Anglia, nu automat în toată Marea Britanie și nu tuturor tipurilor de chirii.

Când poate proprietarul să refuze un animal de companie

Legea permite refuzul doar în situații clare, precum:

alți chiriași au alergii documentate

locuința este prea mică pentru animalul respectiv

animalul este ilegal

contractul superior (de exemplu, al asociației de proprietari) interzice animalele

În schimb, proprietarul nu poate refuza doar pentru că:

„nu îi plac animalele”

a avut experiențe neplăcute în trecut

se teme generic de posibile daune

chiriașul are un animal de asistență (ex: câine ghid)

Cererea trebuie făcută în scris, iar proprietarul are 28 de zile să răspundă.

Temeri din partea proprietarilor

Nu toată lumea salută schimbarea. Unii proprietari spun că noile reguli îi pun într-o poziție dificilă, cu mai multe obligații și mai puțină protecție.

Există și cazuri reale de daune produse de animale, greu de dovedit sau recuperat financiar. Totuși, chiar și unii proprietari recunosc că multe animale – în special pisicile – nu au creat niciodată probleme, iar unii chiriași au reparat daunele din proprie inițiativă.

Vor ajuta cu adevărat noile reguli?

Unii specialiști sunt sceptici. Deși chiriașii actuali pot face cereri, proprietarii aleg în continuare cui închiriază. Iar fără taxe suplimentare sau asigurări speciale pentru animale, există riscul ca unii proprietari să evite discret chiriașii cu animale.

Cu toate acestea, agențiile specializate susțin că:

proprietarii de animale sunt adesea mai responsabili

o locuință pet-friendly este mai bine îngrijită

animalele cresc șansele ca un chiriaș să stea pe termen lung

De ce contează atât de mult această schimbare

Organizațiile pentru protecția animalelor atrag atenția că problemele de locuire sunt una dintre principalele cauze pentru abandon. Mulți oameni sunt forțați să renunțe la animale nu din lipsă de iubire, ci din lipsă de opțiuni.

Beneficiile animalelor de companie nu sunt doar emoționale:

reduc singurătatea

îmbunătățesc sănătatea mentală

încurajează mișcarea și interacțiunea socială

Animalele nu sunt un moft, ci parte din familie.