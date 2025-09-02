Vrei să te muți cu animalul tău de companie în Spania? Iată ce trebuie să știi despre chirie / Ce se întâmplă dacă un contract de închiriere nu menționează animalele

Ești un iubitor de animale și te gândești să te muți în Spania, dar ești îngrijorat de legile privind animalele de companie în locuințele închiriate? Ei bine, nu ești singurul. Dezbaterea privind drepturile proprietarilor de animale în chirie a ridicat numeroase întrebări în ultimii ani.

Chiar dacă Legea 17/2021 a recunoscut animalele ca ființe cu simțuri, această legislație nu-i obligă pe proprietari să accepte animale de companie în locuințele lor. Așadar, care sunt regulile în 2025 și cum poți naviga prin aceste situații complexe?

Legea chiriei în Spania și animalele de companie

Legea spaniolă în vigoare în 2025 le dă în continuare proprietarilor de locuințe dreptul de a impune restricții asupra animalelor. Dacă un contract de închiriere conține o clauză care interzice explicit animalele, proprietarul are dreptul legal de a o respecta și chiar de a iniția proceduri pentru rezilierea contractului dacă locatarul încalcă această condiție, notează Majorca Daily Bulletin.

Acest lucru este diferit de Legea Proprietății Orizontale, care împiedică asociațiile de proprietari să interzică animalele în apartamente. Astfel, în timp ce un proprietar individual poate impune restricții prin contract, vecinii sau comunitatea de locatari nu pot bloca prezența animalelor în locuință.

Ce se întâmplă dacă un contract nu menționează animalele

Dacă te-ai mutat deja și contractul nu menționează nimic despre animale, nu există un obstacol legal explicit. Cu toate acestea, experții recomandă întotdeauna să-l anunți pe proprietar pentru a evita conflictele viitoare. Jurisprudența recentă sugerează că, în absența unei interdicții contractuale, chiriașii pot fi îndreptățiți să țină un animal de companie, atâta timp cât acesta nu provoacă daune semnificative sau nu deranjează.

Este esențial să-ți amintești că ești responsabil pentru orice pagubă cauzată de animalul tău. Potrivit Colegiului Administratorilor de Proprietăți, în 2024 au existat peste 3.500 de reclamații în Spania legate de daune cauzate de animale în proprietățile închiriate, o creștere de 12% față de anul precedent.

Soluții pentru proprietari și chiriași

Pentru a echilibra dorința chiriașilor de a locui cu animale și preocupările proprietarilor, au apărut câteva soluții:

Depozitul suplimentar pentru animale : O garanție în plus față de depozitul standard, care acoperă eventualele daune cauzate de animal. Potrivit unui studiu realizat de portalul imobiliar Idealista, aproximativ 35% dintre proprietarii spanioli ar lua în considerare acceptarea animalelor dacă ar exista astfel de măsuri de protecție.

Anexe la contract : Documente adiționale care detaliază responsabilitățile chiriașului în legătură cu animalul.

Asigurări specifice : Polițe de asigurare care acoperă pagubele potențiale cauzate de animalele de companie.

De asemenea, este posibilă negocierea clauzelor din contract pentru a permite animalele în anumite condiții. Conform Asociației Proprietarilor de Locuințe de Închiriat, în 2024, circa 22% din contracte au inclus clauze negociate, specificând limite privind numărul, mărimea sau tipul de animal permis.

Viitorul legislației în Spania

În ciuda faptului că nu există o obligație legală, grupurile de protecție a animalelor și asociațiile de chiriași depun eforturi pentru o legislație mai favorabilă. O propunere depusă în Congres în februarie 2025 vizează limitarea capacității proprietarilor de a interzice total animalele fără o justificare obiectivă (cum ar fi mărimea proprietății sau caracteristicile animalului). Un sondaj din martie 2025 arată că 68% dintre spanioli ar susține o astfel de reglementare.

Până atunci, unele comunități autonome au început să-și dezvolte propriile inițiative. Catalonia, de exemplu, a aprobat un ghid de bune practici pentru a încuraja înțelegerile între proprietari și chiriași, recomandând adaptări ale proprietăților și o coexistență responsabilă cu animalele de companie.

