CIA a cheltuit 20 de milioane de dolari pe o pisică-spion, însă porumbeii au „aflat” cele mai mari secrete militare. De ce misiunea Acoustic Kitty a fost un eșec

În timpul Războiului Rece, CIA și alte agenții de informații din lume s-au confruntat cu o mare problemă: cum să obțină informații secrete din locuri în care nu puteau infiltra spioni? Când tehnologia nu era suficient de avansată, iar sateliții abia începeau să fie folosiți, atenția s-a îndreptat către…animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Unele animale au fost alese pentru abilități senzoriale extraordinare, altele pentru discreția lor. Însă dintre toate încercările, două au rămas celebre: pisica spion din Operațiunea Acoustic Kitty și porumbeii agenți secreți din Operațiunea Columba și Tacana.

Acoustic Kitty: CIA a cheltuit 20 de milioane de dolari pentru o pisică încăpățânată

CIA a pornit în anii ’60 un proiect ambițios: transformarea unei pisici într-un spion perfect. Printr-o intervenție chirurgicală revoluționară, medicii au implantat un microfon în urechea felinei și o baterie sub piele, conectată la o antenă ascunsă în blană.

În teorie, „Acoustic Kitty” trebuia să se apropie de ținte și să transmită conversații către agenți. În practică, însă, totul s-a prăbușit: pisicile nu pot fi controlate, nu merg unde le spui și sunt ușor distrase de porumbei, veverițe sau orice mișcare interesantă din jur.

Testele de teren au confirmat dezastrul. În loc să devină un agent de elită, pisica le-a arătat agenților că ea este șefa, iar după cinci ani și 20 de milioane de dolari cheltuite, proiectul a fost închis.

S-a tot vehiculat că prima misiune a lui Acoustic Kitty s-a încheiat tragic, când pisica a fost călcată de un taxi la doar câteva minute după ce a fost eliberată de agenți. Totuși, documentele oficiale CIA susțin că animalul a supraviețuit și a dus apoi o viață normală, după ce dispozitivul i-a fost scos, relatează National Geographic.

Porumbeii sunt eroii discreți ai spionajului

Spre deosebire de pisici, porumbeii s-au dovedit spioni remarcabili. În timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial, aceste păsări au fost folosite pentru a transporta mesaje secrete peste linii inamice.

În 1941, britanicii au lansat Operațiunea Columba: porumbeii erau aruncați din avioane peste teritoriul ocupat de naziști, în cutii speciale. Localnicii din Franța și Belgia atașau mesaje cu informații vitale de picioarele păsărilor, iar acestea reușeau să zboare sute de kilometri până în Anglia, aducând detalii prețioase despre trupele germane, radare și baze de rachete.

Această „superputere” (abilitatea de a găsi drumul spre casă de oriunde) i-a transformat în unelte de spionaj de neprețuit. Unii porumbei au primit chiar și medalii pentru curaj.

Operațiunea Tacana: porumbei cu camere de spionaj

Anii ’70 au adus o nouă etapă: CIA a montat camere miniaturale pe porumbei, pentru a obține fotografii aeriene ale bazelor sovietice. Rezoluția acestor imagini depășea chiar și tehnologia sateliților din acea vreme. Au fost testate și alte păsări, precum șoimi sau corbi, dar porumbeii au triumfat: nu atrăgeau atenția, zburau pe distanțe lungi și reveneau mereu la bază.

De ce porumbeii au câștigat în fața pisicilor ca spioni

Comparând cele două experimente, porumbelul a fost un spion mai bun decât pisica din trei motive:

Fiabilitate: porumbeii urmează instinctiv drumul spre casă, pisicile ignoră instrucțiunile.

Discreție: o pasăre în zbor nu atrage atenția, dar o pisică poate fi observată și chiar alungată.

„Porumbeii pur și simplu nu atrag atenția”, susține David Welker, istoric CIA. „Sunt peste tot, așa că nimeni nu se gândește ciudat la un porumbel care zboară deasupra”.

Rezultate: porumbeii au livrat mii de mesaje și imagini cheie; pisicile nu au reușit nicio misiune de succes.

Astăzi, dronele și sateliții au înlocuit porumbeii și pisicile spion. Dar asta nu înseamnă că ideea a dispărut complet: „Timpurile se schimbă, tehnologiile se schimbă, dar ceea ce nu s-a schimbat este misiunea CIA de a oferi cele mai bune informații posibile”, spune Welker. „Animalele sunt întotdeauna un potențial partener în misiunea noastră CIA”.