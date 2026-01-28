Magazinele de animale din Colorado, SUA, ar putea fi nevoite să-și închidă secțiunea de vânzare a câinilor și pisicilor. Legislativul statului discută un proiect de lege care ar interzice vânzarea acestor animale de companie în magazinele pet-shop începând cu anul 2027.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Până în prezent, șapte state americane au adoptat interdicții similare la nivel de stat, iar peste douăzeci de orașe din Colorado, inclusiv Aurora, Fort Collins și, cel mai recent, Denver, au implementat deja reguli locale în acest sens.

Scopul legii: reducerea „puppy mills”

Susținătorii proiectului de lege, cunoscut sub numele de House Bill 26-1011, susțin că această interdicție ar putea reduce cererea pentru așa-numitele „puppy mills” – crescătorii comerciali care produc animale în condiții inumane, notează Westworld.

„Este timpul ca întreg statul să se alăture eforturilor de a limita lanțul de aprovizionare al acestor crescătorii intensive de animale”, declară deputata Karen McCormick, co-sponsor al proiectului de lege.

Magazinele de animale cumpără adesea animalele de la crescători care produc în volume mari. Din păcate, unele dintre aceste ferme folosesc magazinele ca intermediar pentru a vinde animale fără ca clienții să cunoască condițiile de trai precare. Prin interzicerea vânzării de câini și pisici în pet-shop-uri, susținătorii legii speră să reducă cererea pentru aceste practici inumane.

Cazuri recente care au șocat publicul

În luna iulie, mai mult de 250 de câini și pisici au fost salvați dintr-o presupusă fermă de reproducere din vestul Colorado. Mulți dintre aceștia aveau nevoie de tratamente medicale urgente și erau cu blana încâlcită și plină de noduri.

În septembrie, un crescător de câini din Commerce City a fost acuzat de cruzime împotriva animalelor după ce 31 de câini și pui au fost găsiți în condiții „deplorabile”. Cel puțin un câine a murit în timpul unei intervenții veterinare neautorizate efectuată de crescător.

„Ca veterinar, am fost martor direct la consecințele distribuției de câini proveniți de la fermele intensive din mai multe state”, spune McCormick. „Aceste animale suferă adesea de probleme fizice și comportamentale din cauza practicilor inumane. Oamenii care le cumpără se confruntă apoi cu costuri medicale neprevăzute și probleme emoționale.”

Controverse și reacții

Consiliul municipal din Denver a interzis în septembrie vânzarea de câini și pisici în pet-shop-uri, decizie inspirată parțial de intenția lanțului național Petland de a deschide un magazin în Colorado. Lanțul a fost acuzat anterior de vânzarea animalelor bolnave și de legături cu fermele intensive.

Adoptarea proiectului de lege HB 1011 ar exclude practic operațiunile precum Petland din stat. Totuși, legea ar afecta și magazinele locale mai mici, ceea ce a stârnit critici din partea comercianților care susțin că astfel de interdicții pot alimenta piața neagră de animale de companie.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în legislativul statului Colorado și poate avea un impact semnificativ asupra modului în care animalele de companie sunt comercializate. În timp ce susținătorii îl văd ca pe un pas major în protejarea câinilor și pisicilor, criticii avertizează că interdicția ar putea avea consecințe neprevăzute, inclusiv creșterea comerțului ilegal cu animale.