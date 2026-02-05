Compania care a înviat lupii preistorici dă o nouă lovitură: Construiește un seif genetic pentru 10.000 de animale pe cale de dispariție. Unde va fi amplasată biobanca

Colossal Biosciences, compania care a înviat lupii străvechi și încearcă acum să readucă la viață specii precum dodo, tigru tasmanian sau păsările „moa”, a anunțat că va crea o biobancă pentru speciile pe cale de dispariție în Emiratele Arabe Unite.

Un seif genetic uriaș în Dubai, construit de compania care a înviat lupii străvechi

Situate în Muzeul Viitorului din Dubai, Colossal Biovault și Laboratorul Mondial de Conservare vor depozita milioane de țesuturi congelate și alte mostre de la 10.000 de specii, inclusiv cele 100 cele mai periclitate la nivel global și în Emiratele Arabe Unite, scrie CNN.

În urmă cu aproape un an, compania a anunțat că a „înviat” lupul străvechi, creând trei animale, doi masculi și o femelă, folosind ADN antic, clonare și tehnologie de editare genetică pentru a modifica genele unui lup gri. Cercetătorii au subliniat că nu este posibil să învii o copie la indigo a unui animal dispărut și că lupii sunt în esență hibrizi între un lup dispărut și un lup gri, similari ca aspect cu predecesorul lor dispărut.

Colossal, cu sediul în Dallas, spune că va adopta o abordare dublă a mostrelor din seiful său din Emiratele Arabe Unite, utilizându-le pentru cercetarea speciilor pe cale de dispariție, dar și ca mijloc de a readuce la viață speciile, în cazul în care acestea dispar.

„Seiful Apocalipsei” pentru animale

Cofondatorul și CEO-ul companiei, Ben Lamm, a comparat noua biobancă cu „Seiful Apocalipsei” din Cercul Arctic, o instalație care conservă aproape 1,4 milioane de mostre de semințe și a spus că animalele au nevoie de o conservare similară.

„Trebuie să începem să susținem toată viața de pe Pământ, deoarece, deși conservarea funcționează, nu funcționează cu viteza cu care eradicăm speciile”, a precizat el.

Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) include peste 48.000 de specii amenințate cu dispariția, dintre cele 172.600 de specii evaluate. Estimările despre numărul de specii care dispar în fiecare an variază, deoarece există atât de multe specii încă nedescoperite sau neidentificate oficial. Lamm și-a propus să dețină mai multe mostre din fiecare specie, pentru a păstra diversitatea genetică: un factor cheie în viabilitatea populației pe termen lung.

De ce contează fiecare specie pierdută

Potrivit lui Lamm, sunt mai multe motive în spatele efortului de a salva animalele pe cale de dispariție, descriind multe dintre ele drept specii cheie în mediul lor. Pierderea unei specii poate duce la un dezechilibru în mediu, provocând supraabundența sau eradicarea alteia, cu efecte care se extind de-a lungul lanțului trofic.

„Există, de asemenea, cantități masive de date pe care le pierdem uneori atunci când o specie dispare. Păsările au un sistem imunitar semnificativ mai bun decât al nostru. Așadar, ar trebui să studiem acest lucru, pentru a vedea cum ar putea fi aplicat și la oameni. Dacă nu-ți pasă de animale, ar trebui să-ți pese de animale, pentru că ele îi ajută pe oameni”, a explicat el.

Nu este prima „arcă genetică” din lume

Totuși, aceasta nu este singura astfel de instalație din lume. Institutul pentru Cercetare în Conservare al Grădinii Zoologice din San Diego (SUA) găzduiește o „Grădină Zoologică Înghețată” care conține mostre de la peste 1.300 de specii și subspecii.

De la înființarea sa în anul 1975, genetica a progresat considerabil: s-au creat clonele speciilor pe cale de dispariție: calul lui Przewalski, originar din Asia Centrală, gaurul indian, bovinele banteng din Asia de Sud-Est și dihorul cu picioare negre din America de Nord, „fabricate” din material genetic păstrat în unitate.

Avertismente din partea comunității științifice

Întrebată despre biobanca Colossal, San Diego Zoo Wildlife Alliance a subliniat că accelerarea „criptoconservării celulelor vii” este „o oportunitate fără precedent și o necesitate urgentă pentru asigurarea viitorului diversității biologice a Pământului”, menționând că „nicio organizație nu poate face acest lucru singură”.

Alianța a avertizat că „astfel de eforturi trebuie să abordeze cadrele de reglementare, guvernanța pe termen lung și coordonarea peste granițele politice” și necesită „o atenție deosebită respectării politicilor și acordurilor internaționale. O strategie sustenabilă pentru biobancare este un model distribuit care favorizează dezvoltarea capacității de biobancare la nivel național în țările cu biodiversitate, în parteneriat cu instituții cu cunoștințe și expertiză pe termen lung în domeniul colecțiilor”.

Noua biobancă face parte dintr-o inițiativă de nouă cifre din Emiratele Arabe Unite, o țară care a investit recent 60 de milioane de dolari în Colossal, care a strâns 615 milioane de dolari de la înființarea sa în 2021.

„Lucrăm cu Muzeul Viitorului pentru că vrem să-l expunem. Vrem să creăm laboratoare vii, expuse, și să-i atragem pe copii și pe oameni entuziasmați către știință”, a punctat Lamm.