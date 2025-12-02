Ești gata să-ți pui creativitatea la treabă și să transformi o simplă salată de boeuf într-o adevărată aventură în lumea animalelor? Ciprian Muntele, om de radio și blogger, lansează anul acesta un concurs de ornat salata de boeuf cu tema „Animal Planet”, care promite să fie cât se poate de amuzant și surprinzător.

Cum funcționează concursul

Tema de anul acesta este extrem de generoasă: poți decora salata cu orice fel de animal – de la pinguini, țestoase și cai, până la crocodili sau chiar pisica ta de acasă. Tot ce contează este să fie prezent cel puțin un animal în cadru. Și nu te limita doar la realism: poți să creezi o panteră roz pe Everest sau orice altă combinație fantastică!

Ciprian ține însă la autenticitate: participanții trebuie să trimită trei poze pe adresa de email ciprian_muntele@yahoo.com:

Salata gata ornată.

Salata cu un bilețel pe care este scrisă cifra 5.

Salata într-un cadru mai larg.

Astfel, organizatorul se asigură că imaginile sunt reale și nu generate de AI. În plus, mesajele cu conținut vulgar sau politic sunt interzise.

Premiul

Premiul rămâne la fel de delicios ca și creativitatea participanților: un castron de salată de boeuf făcut de Ciprian Muntele, livrat direct acasă în București sau împrejurimi. Dacă nu ești din București sau nu mai vrei să mai primești o salată, poți să o oferi mai departe unui prieten.

Termene importante

Ultima zi de înscriere: miercuri, 10 decembrie, ora 18:00.

Publicarea pozelor: joi, 12 decembrie, ora 16:00, pe pagina de Facebook a concursului, anonim.

Jurizarea: se va face pe baza celor mai multe reacții (like, inimioară, wow și haha) timp de 24 de ore.

Dacă numărul participanților este prea mic, concursul poate fi prelungit până pe 15 decembrie.

Acesta este momentul perfect să-ți testezi creativitatea culinară și să aduci un zâmbet pe fețele tuturor iubitorilor de animale. Transformă salata de boeuf într-un adevărat safari gastronomic și arată-ne ce poți face!

Detalii eveniment!