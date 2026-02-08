Educația copiilor în privința câinilor este esențială pentru siguranța lor și pentru bunăstarea animalelor. O organizație caritabilă din Jersey, Marea Britanie, organizează lecții speciale pentru a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă cum să se comporte în jurul câinilor și altor animale de companie.

Lecții pentru copii: înțelegerea și respectul față de câini

Cursurile durează o oră și sunt dedicate elevilor din clasa întâi (Year One). Proiectul, inițiat de Family Nursing & Home Care, își propune să le arate copiilor ce trebuie să facă în preajma câinilor, astfel încât să prevină accidentele și să încurajeze respectul față de animale.

Organizația a lansat proiectul după ce populația de câini din Jersey a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, depășind acum 10.000 de exemplare pe insulă, notează BBC.

Siguranța copiilor în jurul câinilor

Mandy Le Tensorer, coordonatoarea lecțiilor, explică faptul că scopul nu este să îi sperie pe copii, ci să îi învețe să fie siguri și atenți.

„Trebuie să înțelegem că copiii nu interpretează câinii la fel cum o fac adulții”, spune ea. „Expresiile faciale și pozițiile corpului pe care câinii le folosesc pentru a semnala că vor să fie lăsați în pace sunt adesea ignorate de copii.”

Sfaturi practice pentru copii

Printre mesajele principale transmise copiilor se numără:

Nu pune fața lângă fața câinelui.

Nu atinge un câine fără acordul stăpânului.

Le Tensorer explică și semnele prin care un câine își arată disconfortul:

Arătarea dinților din față (care poate fi confundată cu un zâmbet)

Coada strânsă între picioare

Căscatul repetat sau lingerea nasului

Copiii cunoscători, dar atenție la accidente

Deși lecțiile includ sfaturi pentru câinii necunoscuți, Mandy subliniază că majoritatea mușcăturilor apar de la câini pe care copiii îi cunosc deja.

„Copiii sunt imprevizibili, animalele sunt imprevizibile, iar dacă sunt lăsați singuri împreună, apar accidente”, spune ea.

Lecții amuzante și interactive

Deși mesajul este serios, lecțiile sunt interactive și pline de întrebări și râsete. Copiii analizează fotografii cu câini și încearcă să identifice dacă aceștia sunt fericiți sau stresați. La finalul orei, aceeași activitate arată cât de mult și-au îmbunătățit înțelegerea limbajului câinilor.

„Este doar o oră, dar în acest interval înțelegerea copiilor se îmbunătățește considerabil”, adaugă Le Tensorer.