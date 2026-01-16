Costurile pentru îngrijirea animalelor de companie au devenit un obstacol major pentru australieni, chiar dacă numărul câinilor și pisicilor din gospodării este la un nivel record. Presiunea financiară afectează atât actualii proprietari de animale, cât și pe cei care își doresc să adopte în viitor.

Australia, o țară a animalelor de companie

Australia găzduiește mai multe animale de companie ca niciodată, iar industria dedicată acestora generează anual peste 21 de miliarde de dolari australieni. Cu toate acestea, potrivit Animal Medicines Australia (AMA), dincolo de cifrele impresionante, realitatea este mai puțin optimistă: costurile ridicate de îngrijire reprezintă cea mai mare barieră în calea creșterii continue a numărului de pet parents, notează GlobalPETS.

Raportul recent publicat, Pets in Australia: A national survey of pets and people, arată că procentul gospodăriilor cu animale de companie a crescut cu 4 puncte procentuale în ultimii trei ani.

Tendința pare să continue:

aproximativ 700.000 de gospodării fără animale sunt în mod activ în căutarea unui companion,

iar 30% dintre actualii proprietari (circa 3,2 milioane de gospodării) își doresc să mai adopte un animal.

Industria animalelor, în creștere. Bugetele, nu

Raportul AMA mai arată că industria animalelor de companie din Australia a crescut cu 35% în ultimii trei ani, în timp ce populația de animale a crescut cu 10% în aceeași perioadă.

Totuși, această expansiune vine la pachet cu o problemă tot mai des menționată: costurile de întreținere.

Prețul adopției și cheltuielile lunare, principalele temeri

Aproape o treime dintre persoanele care își doresc un animal de companie spun că sunt descurajate de:

prețul inițial al animalului (36%),

costurile continue de îngrijire – hrană, veterinar, medicamente (35%),

responsabilitățile pe termen lung (30%).

Aceste aspecte influențează în special familiile cu venituri mici sau pe cele aflate într-o situație financiară vulnerabilă.

Tot mai mulți proprietari se confruntă cu dificultăți

Chiar și în rândul celor care au deja animale, situația devine tot mai complicată. 82% dintre proprietari spun că se confruntă cu dificultăți financiare legate de îngrijirea animalelor, față de 79% în 2022 și doar 66% în 2019.

De asemenea, 32% dintre proprietari indică acum costurile ca fiind o problemă majoră — o creștere semnificativă față de 24% înregistrată în 2022.

Vizite mai rare la veterinar și compromisuri periculoase

Deși doar 12% dintre familii declară că au nevoie de ajutor pentru a acoperi cheltuielile medicale ale animalelor, situația este mai gravă în anumite categorii:

familii cu copii sub 18 ani (18%),

gospodării cu vulnerabilitate financiară ridicată (18%).

Raportul arată că unii proprietari au redus vizitele la veterinar din cauza costurilor consultațiilor, tratamentelor sau procedurilor medicale. În plus, vaccinările sunt uneori amânate sau chiar omise.

Îngrijorător este faptul că:

18% dintre proprietarii de pisici și

14% dintre proprietarii de câini

au recurs la soluții extreme, precum sărirea controalelor de rutină, reducerea sau oprirea tratamentelor ori administrarea de medicamente destinate oamenilor.

Economii și la mâncare

Nici hrana pentru animale de companie nu a scăpat de tăieri. Pentru a face față cheltuielilor, mulți proprietari:

cumpără mâncare mai ieftină,

achiziționează produse în cantități mari,

sau schimbă brandurile premium cu alternative mai accesibile.

Iubirea nu plătește facturile

Deși atașamentul față de animale rămâne puternic, realitatea economică arată că iubirea pentru un animal de companie nu mai este suficientă. Costurile crescute pun presiune pe familii și schimbă modul în care australienii se raportează la adopție, îngrijire și responsabilitate.