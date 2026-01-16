Piața globală a animalelor exotice de companie cunoaște o creștere accelerată, alimentată de dorința oamenilor de a avea animale diferite, adaptate stilului de viață urban și modern. Conform estimărilor recente, această industrie va ajunge la aproximativ 33,31 miliarde de dolari până în 2035, față de 15,15 miliarde de dolari în 2025, cu o rată anuală de creștere de 8,2%.

Interesul tot mai mare pentru reptile, păsări exotice, mamifere mici sau pești ornamentali este susținut de accesul mai ușor la produse specializate, servicii veterinare dedicate și resurse educaționale online.

Cât valorează piața animalelor exotice de companie la nivel global

2025: 15,15 miliarde USD

2026: 16,39 miliarde USD

2035 (estimare): 33,31 miliarde USD

Rată de creștere anuală (CAGR): 8,20%

Această evoluție confirmă faptul că animalele exotice nu mai sunt o nișă marginală, ci o industrie globală solidă, cu investiții constante în hrană, habitate, sănătate și tehnologie, notează Precedence Research.

Ce sunt animalele exotice de companie și de ce sunt tot mai populare

Animalele exotice de companie includ specii non-tradiționale precum:

reptile (șerpi, șopârle, țestoase),

amfibieni,

păsări exotice (papagali, ara),

mamifere mici (arici, dihori, veverițe zburătoare),

pești exotici și nevertebrate.

Popularitatea lor este influențată de mai mulți factori:

dorința de unicitate și statut social ,

adaptarea mai bună la spații mici ,

întreținerea diferită , uneori mai redusă decât în cazul câinilor,

influența rețelelor sociale și a comunităților online,

interesul generațiilor Millennials și Gen Z pentru alternative la animalele clasice.

Inteligența artificială schimbă modul în care sunt îngrijite animalele exotice

Tehnologia joacă un rol tot mai important în îngrijirea animalelor exotice. Inteligența artificială (AI) este deja utilizată pentru:

monitorizarea semnelor vitale prin dispozitive inteligente,

detectarea timpurie a stresului sau a bolilor,

analizarea imaginilor medicale în clinicile veterinare,

combaterea comerțului ilegal cu animale sălbatice.

Pentru speciile exotice, unde simptomele bolilor sunt greu de identificat, aceste tehnologii pot face diferența între prevenție și tratamente tardive.

Tipuri de animale exotice: care domină piața

Reptilele și amfibienii – liderii pieței

În 2025, segmentul reptilelor și amfibienilor a reprezentat aproximativ 28% din piața globală. Motivele sunt clare:

sunt silențioase,

nu necesită atenție zilnică constantă,

se adaptează bine la viața în apartament,

au un aspect unic care atrage tinerii.

Rețelele sociale au contribuit masiv la popularizarea lor, transformând reptilele în adevărate „vedete” online.

Mamiferele mici – cea mai rapidă creștere

Mamiferele mici exotice, precum aricii sau dihori, vor înregistra cea mai mare rată de creștere până în 2035. Sunt preferate ca:

animale de început pentru familii,

companioni ușor de gestionat,

alternative pentru persoanele cu un program aglomerat.

Produse și servicii: unde se duc cei mai mulți bani

Hrană și nutriție specializată

Segmentul de hrană și suplimente nutritive a generat 34% din piață în 2025. Animalele exotice au nevoi alimentare foarte specifice, iar proprietarii sunt tot mai informați și dispuși să investească în:

hrană premium,

suplimente pentru prevenirea bolilor,

diete adaptate fiecărei specii.

Servicii veterinare – segmentul cu cea mai rapidă expansiune

Clinici veterinare specializate în animale exotice apar tot mai des, iar cererea pentru:

consultații dedicate,

diagnostic asistat de AI,

tratamente personalizate

este în continuă creștere.

Cine cumpără animale exotice

Gospodăriile individuale – principalii clienți

În 2025, 81% din piață a fost reprezentată de persoane fizice. Motivele includ:

percepția animalelor ca membri ai familiei,

adaptarea lor la viața urbană,

dorința de a avea un companion diferit.

Centrele de adopție și salvare – un trend în ascensiune

Centrele de adopție pentru animale exotice cresc rapid, susținute de:

conștientizarea bunăstării animalelor,

accesul la medici veterinari specializați,

platforme online de adopție.

Regiuni-cheie: unde crește cel mai mult piața

America de Nord – liderul global

36% din piață în 2025

Valoare estimată în 2035: 12,16 miliarde USD

Infrastructura dezvoltată, veniturile ridicate și accesul la produse specializate mențin regiunea în top.

Asia-Pacific – cea mai rapidă creștere

Asia-Pacific va avea cea mai mare rată de creștere, datorită:

urbanizării accelerate,

creșterii clasei de mijloc,

schimbării percepției asupra animalelor de companie.

Țări precum China, India și Coreea de Sud conduc această transformare.

Europa – creștere constantă

Piața europeană va ajunge la 9,16 miliarde USD până în 2035, susținută de:

interesul pentru animale neconvenționale,

servicii veterinare bine dezvoltate,

reglementări mai clare.

Principalii jucători din industria animalelor exotice

Printre cele mai importante companii din domeniu se numără:

Zoo Med Laboratories

Oxbow Animal Health

Mazuri

Versele Laga

Vetafarm

Kaytee

Arcadia Reptile

Merck Animal Health

Zoetis

Animalele exotice nu mai sunt o modă, ci un stil de viață

Creșterea pieței animalelor exotice de companie reflectă schimbări profunde în stilul de viață, valorile și așteptările oamenilor. De la reptile și păsări exotice, până la mamifere mici și tehnologii de ultimă generație, această industrie se transformă rapid într-un segment major al pieței globale de animale de companie.