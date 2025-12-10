Articole / Reportaje

Crăciunul alături de un motan anxios: Cum își vor petrece Daria și Tommy sărbătorile de iarnă (FOTO)

Catinca Andrușcă 10 decembrie 0 comentarii
Un motan doarme pe un laptop Sursă foto: Arhiva personală

În luna iulie, Daria povestea pentru Pets&Cats cum este viața alături de Tommy, un motan anxios, care acceptă cu greu compania persoanelor străine. Acum, cei doi se pregătesc de Crăciun, care este o perioadă destul de stresantă pentru motan.

Sărbătorile de iarnă cu un motan anxios

Anul acesta, Daria simte că s-a apropiat mai mult de motanul său, în vacanța de vară. „Pentru că am stat aproape toată vara acasă, lui Tommy clar i-a plăcut, mai ales că eu dormeam cel mai mult din casă, deci eram lipiți mereu”, spune Daria. Tommy nu suportă zgomotele bruște, așa că stăpâna lui trebuie să verifice dacă motanul este prin preajmă atunci când vrea să desfacă o sticlă de apă minerală, să rupă o folie de aluminiu sau să folosească aspiratorul.

În ciuda faptului că a crescut, Tommy și-a păstrat din obiceiuri: îi trezește pe părinții Dariei la 6 dimineața pentru a fi hrănit și își urmărește stăpâna în duș, de parcă îi e teamă că apa o va răni și nu va mai reuși să iasă.

Sărbătorile pentru motan sunt un moment stresant, din cauza cetelor de colindători. „Perioada sărbătorilor e mai stresantă pentru el, mai ales ca sunt copii care dau cu petarde în incintă, colindători cu boxele și urșii care apar mai ales la orele dimineții”, a precizat Daria.

Pentru a fi sigură că nu se sperie prea mult, ea îl lasă pe Tommy să se ascundă prin casă, în locuri unde se simte în siguranță. De Crăciun, Tommy va primi și el un cadou.

motanul tommy dormind
Sursa foto: Arhiva personală

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

By Catinca Andrușcă

