Access VetMed – organizația care reprezintă producătorii europeni de medicamente veterinare generice și cu valoare adăugată – avertizează asupra unei evoluții îngrijorătoare cu impact direct asupra fermierilor, medicilor veterinari și consumatorilor din întreaga Uniune Europeană.

Datele consolidate ale industriei indică o situație fără precedent în ultimele două decenii: în numai 12 luni (mai 2024 – mai 2025), peste 1.000 de autorizații de punere pe piață au fost pierdute, în timp ce noile aprobări au scăzut la puțin peste 600.

În practică, asta înseamnă mai puține tratamente disponibile, mai puțină flexibilitate pentru veterinari și costuri crescute pentru ferme, cu efecte directe asupra securității alimentare europene.

„Acum ne aflăm în punctul în care sarcina administrativă excesivă, taxele tot mai ridicate și procedurile neuniforme din statele membre nu mai afectează doar companiile farmaceutice, ci întregul lanț alimentar european”, avertizează Xavier Molins, președintele Access VetMed. „Dacă nu există intervenții rapide și coordonate, Europa riscă să rămână fără produse medicinale veterinare esențiale”, a atenționat el.

Industria semnalează că aplicarea practică a Regulamentului (UE) 2019/6 – gândit inițial pentru simplificare – a dus la costuri mai mari, proceduri mai lente și o fragmentare care creează dezechilibre între țările UE.

Impact direct asupra fermierilor și consumatorilor

Scăderea semnificativă a numărului de produse disponibile pe piață amplifică vulnerabilitatea fermierilor în fața bolilor animalelor, limitează opțiunile terapeutice ale medicilor veterinari și poate duce, pe termen mediu, la scumpirea produselor alimentare și la riscuri crescute pentru sănătatea publică, având în vedere interdependența dintre sănătatea animalelor și sănătatea oamenilor (One Health).

Cinci direcții unde UE trebuie să intervină de urgență

Access VetMed conturează cinci zone critice în care sunt necesare măsuri rapide și coordonate pentru a preveni pierderi suplimentare de produse și pentru a asigura un acces durabil la medicamente veterinare:

One Health – Decizii echilibrate pentru oameni și animale

Consultare reală cu experții veterinari și politici publice în care sănătatea animalelor să fie tratată la același nivel cu sănătatea umană.

Optimizare – Proceduri simplificate și digitale funcționale

Eliminarea duplicărilor între state, adoptarea Union Product Database ca referință unică și alocarea de resurse suficiente autorităților naționale.

Predictibilitate – Reguli clare, interpretare unitară

Aplicarea coerentă a Regulamentului (UE) 2019/6, publicarea la timp a rapoartelor și o comunicare transparentă din partea autorităților.

Disponibilitate – Menținerea produselor pe piață.

Reducerea barierelor administrative și a taxelor disproporționate care împing producătorii – mai ales IMM-urile – să retragă tratamente esențiale.

Armonizare – Aceleași reguli în toate statele membre UE

Standardele GMP aliniate, cerințe de reprezentare locală clare și implementare uniformă a etichetării electronice (e-labelling).

„Aceste cinci direcții sunt esențiale pentru ca veterinarii, fermierii și consumatorii europeni să nu rămână fără soluții medicale vitale”, subliniază Xavier Molins.

Prin acest demers, Access VetMed își reafirmă angajamentul față de bunăstarea animalelor, eficiența reglementărilor și accesul echitabil la inovație în întreaga Europă. Organizația subliniază că doar un cadru coerent, predictibil și pragmatic poate garanta continuitatea tratamentelor și funcționarea stabilă a întregului lanț agroalimentar european.