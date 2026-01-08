Cum a trecut un bărbat peste concediere: aplicația pentru plimbarea câinilor care i-a schimbat viața

Un bărbat din Devon a trecut peste concediere prin crearea unui lucru ce i-a schimbat viața: aplicația pentru plimbarea câinilor a adus schimbări majore.

Aplicația pentru plimbarea câinilor care i-a schimbat viața unui bărbat

Christian Jones din Bideford și cățelul său adoptat, terrierul Bud, erau amatori de plimbări, astfel că și-au dorit noi idei de activități în aer liber și au început să folosească o aplicație în acest sens, după cum relatează BBC.

Când în aprilie 2025 Christian a fost concediat de la compania la care lucra, și-a dat seama că poate dezvolta singur aplicația pe care și-o dorea pentru el și Bud, dar care să vină și în sprijinul altor stăpâni și iubitori de animale.

„Ideea este că are toate informațiile pe care le consider utile ca plimbător de câini, cum ar fi animalele de companie, pentru că, dacă aveți un animal de companie cu un instinct de pradă ridicat, fie că este o plimbare aglomerată sau nu, fie că este circulară sau liniară, semnalul telefonului mobil, ce încălțăminte să purtați, orice”, a explicat Christian Jones.

El a mai descris și procesul de dezvoltare al aplicației. Acesta a fost 100% gratuit, bazându-se pe oamenii din comunitate pentru a înregistra și contribui la tipurile de plimbare puse la dispoziție. Astfel, Jones a învățat singur să lucreze în programare și a pus bazele, de la zero, unei aplicații perfecte și exact cum își dorea să fie și cea pe care o căuta de circa opt ani.

Cum au reacționat oamenii la noua aplicație

După ce a dezvoltat-o, Jones a înregistrat 55 de tipuri de plimbări diferite în 55 de zile, ulterior lansând aplicația în comunitatea din care face parte. Potrivit bărbatului, vecinii săi au reacționat bine la noua aplicație, ba chiar are deja peste 250 de utilizatori.

Jones susține că aplicația nu aduce doar beneficii fizice pentru stăpân și câine, ci și puncte forte din punct de vedere social: „De fiecare dată, ajung să vorbesc cu un străin timp de 15-20 de minute și, pentru că lucrez pe cont propriu, contactul uman a fost minunat”.

Desigur că și în acest context, părerile sunt împărțite: în timp ce unele persoane, plimbători de câini, sunt de părere că aplicația este minunată, altele consideră că tehnologia nu ar trebui să fie implicată în absolut fiecare activitate.

