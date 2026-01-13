Cum demontează IGSU mitul pisicilor negre care aduc vești rele în zilele de marți 13. Ziua Informării Preventive, celebrată inedit de salvatori

Inspectoratul pentru Situații de Urgență – IGSU demontează într-un mod inedit, de Ziua Informării Preventive, mitul pisicilor negre, care în realitate nu aduc ghinion în zilele de marți 13, ci doar sfaturi bune despre siguranță.

Cum demontează IGSU mitul pisicilor negre

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență celebrează, într-un mod inedit, Ziua Informării Preventive.

Chiar dacă aceasta este celebrată în 2026 marți, pe data de 13, această ocazie nu vorbește despre ghinionul adus de pisicile negre, ci despre conștientizarea pericolului.

„Marți 13 nu aduce ghinion – aduce oportunitatea de a învăța și de a te proteja. Siguranța nu ține de noroc, ci de cât de bine ești pregătit.

Ziua Informării Preventive ne amintește cât de important este să știm cum să reacționăm corect în situații de urgență. Fiecare gest la momentul potrivit poate salva vieți”, au scris salvatorii pe pagina de socializare.

Cele mai utile recomandări și măsuri esențiale în caz de urgență pot fi găsite atât pe pagina de internet fiipregătit.ro, dar și în aplicația DSU.

„Lasă superstițiile în urmă și alege acțiunea. Fii pregătit. Fii responsabil”, este mesajul IGSU.

