Jill McConville, stăpâna unui pittbull pe nume Debo, a surprins un moment viral pe Tiktok în care câinele ei s-a oprit pentru a privi o pisică neagră. Videoclipul a ajuns la milioane de oameni și a stârnit reacții de la mulți iubitori de animale.

Un Pitbull și o pisică neagră, de nedespărțit

Jill a declarat pentru People că Debo nu părea interesat de nicio pisică de la adăpost, trecând pe lângă ele nepăsător. Totul s-a schimbat în momentul în care câinele a văzut o felină neagră și a început să plângă atunci când a văzut că îi separă o cușcă.

„Ei bine, ce a fost remarcabil e că am trecut pe lângă toate celelalte pisici care erau acolo, iar în clipa în care el a văzut această pisicuță și ea l-a văzut pe el, s-au privit direct în ochi, iar el a început imediat să scâncească lângă geam,” povestește McConville.

Din primul moment, Jill a simțit că pisica trebuia să vina acasă cu ei, mai ales pentru că Debo iubește felinele și este mereu grijuliu cu ele. „Este unul dintre puținii pittbulli care iubește pisicile.” Așa a ajuns pisica Figaro să își găsească o familie și un nou cel mai bun prieten în Debo. „Noi mai avem două pisici acasă. Pe Maestro, care este cel mai bun prieten al lui Debo și pe Mango, care a fost a fetei mele de fapt, dar ni l-a lăsat nouă atunci când s-a mutat de acasă”, a declarat Jill.

Debo are 8 ani și pentru Jill a fost dragoste la prima vedere, exact ca în cazul câinelui ei și a lui Figaro. „Arată că iubirea nu are bariere,” spune ea. „Nu contează — sufletul tău pereche poate fi în orice trup, iar acel suflet pereche te va găsi în orice viață ai fi, indiferent de ce ființă ai fi”, a precizat Jill McConville.

