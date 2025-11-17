Articole / Reportaje VIRALE

Viralul zilei | Suflete pereche în orice formă: Un Pitbull și o pisică neagră s-au cunoscut într-un adăpost de animale. Ce a urmat după a uimit pe toată lumea (VIDEO)

Catinca Andrușcă 17 noiembrie 0 comentarii
Un câine se împrietenește cu o pisică Sursa foto: Captură video / TikTok

Jill McConville, stăpâna unui pittbull pe nume Debo, a surprins un moment viral pe Tiktok în care câinele ei s-a oprit pentru a privi o pisică neagră. Videoclipul a ajuns la milioane de oameni și a stârnit reacții de la mulți iubitori de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Un Pitbull și o pisică neagră, de nedespărțit

Jill a declarat pentru People că Debo nu părea interesat de nicio pisică de la adăpost, trecând pe lângă ele nepăsător. Totul s-a schimbat în momentul în care câinele a văzut o felină neagră și a început să plângă atunci când a văzut că îi separă o cușcă.

„Ei bine, ce a fost remarcabil e că am trecut pe lângă toate celelalte pisici care erau acolo, iar în clipa în care el a văzut această pisicuță și ea l-a văzut pe el, s-au privit direct în ochi, iar el a început imediat să scâncească lângă geam,” povestește McConville.

@barberb_wifey He saw forever in that little kitty’s eyes 🥹 He said “pack him up, we’re taking him home!” 😭🐾 I told him if this post goes viral…we’re going back for his new best friend 😭🐶🐱 #pitbull #pitbullsoftiktok @PetSmart ♬ Sneaky Snitch – Kevin MacLeod

Din primul moment, Jill a simțit că pisica trebuia să vina acasă cu ei, mai ales pentru că Debo iubește felinele și este mereu grijuliu cu ele. „Este unul dintre puținii pittbulli care iubește pisicile.” Așa a ajuns pisica Figaro să își găsească o familie și un nou cel mai bun prieten în Debo. „Noi mai avem două pisici acasă. Pe Maestro, care este cel mai bun prieten al lui Debo și pe Mango, care a fost a fetei mele de fapt, dar ni l-a lăsat nouă atunci când s-a mutat de acasă”, a declarat Jill.

Debo are 8 ani și pentru Jill a fost dragoste la prima vedere, exact ca în cazul câinelui ei și a lui Figaro. „Arată că iubirea nu are bariere,” spune ea. „Nu contează — sufletul tău pereche poate fi în orice trup, iar acel suflet pereche te va găsi în orice viață ai fi, indiferent de ce ființă ai fi”, a precizat Jill McConville.

Citește și:

Vrei să adopți o vulpe? Iată care sunt cele mai simpatice specii și care sunt dificultățile! (VIDEO)

O pisică de 18 ani, abandonată de familie pentru că era „prea bătrână”. Însă ce a urmat pentru Smokey a făcut tot internetul să plângă

 

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Captură video / TikTok

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *