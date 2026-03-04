Un nou studiu realizat de cercetători publicat în revista Environmental Science & Technology a ACS arată cum influențează câinii de talie mică, cum ar fi Chihuahua, și cei mari, precum Newfoundland, calitatea aerului.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum influențează câinii de talie mică și mare calitatea aerului

Cu toții știm că aerul suferă modificări în spațiul în care există animale. Noutatea apare atunci când vorbim și despre dimensiunile animalelor, cum ar fi câinii. În funcție de dimensiunea lor, prezența acestora afectează calitatea oxigenului respirat.

Specialiștii au ajuns la concluzia că, deși câinii mici și activi produc mai multe particule de praf în aer, cei mai mari au eliberat mai mulți microbi în aer decât oamenii.

„Animalele de companie fac parte din mediul nostru interior. Prin cuantificarea aportului de substanțe de la câini la aerul din interior, putem construi modele mai realiste de calitate a aerului din interior și de expunere și putem fundamenta mai bine strategiile de ventilație – fără a da vina pe animalele de companie sau a descuraja deținerea de animale de companie”, spune Dusan Licina, autorul corespondent al studiului, potrivit eurekalert.org.

Rezultate surprinzătoare pentru câini și oameni

În ciuda faptului că deținerea unui câine îmbunătățește sănătatea mintală, apar semne de întrebare cu privire la sănătatea fizică generală în prezența unui animal. Pentru a afla mai multe detalii despre măsura în care calitatea aerului este modificată, cercetătorii au comparat un grup de patru câini Chihuahua și un grup de trei câini – un Mastiff Tibetan, un Newfoundland și un Mastiff Englez. Fiecare grup a fost testat separat, în cameră existând și câte un proprietar ale cărui emisii au fost măsurate, de asemenea, separat.

Rezultatele au fost grăitoare: câinii de talie mare au avut emisii de dioxid de carbon și amoniac în proporții asemănătoare cu oamenii, dar mai mari decât câinii de talie mică; ambele categorii de câini au eliberat mai multe particule în suspensie decât stăpânii; câinii mari au eliberat mai multe bacterii și ciuperci în aer decât oamenii, microorganismele provenind din mediul exterior.

În acest context, autorii studiului susțin că este important să se înceapă includerea emisiilor animalelor de companie în proiectarea sistemelor de ventilație din locuințe.

Citește și: