Dacă ai încercat vreodată să faci o pisică să coopereze atunci când nu are chef, știi deja cât de rapid se poate transforma o minge pufoasă într-un mic ninja cu gheare. Chiar și cele mai afectuoase pisici pot deveni agitate atunci când sunt ridicate greșit, mai ales dacă se simt nesigure.

Din fericire, un veterinar din Canada a devenit viral tocmai pentru că explică cum să ridici o pisică în siguranță, fără stres – nici pentru tine, nici pentru ea.

Veterinarul care a cucerit internetul cu metoda „Squish the cat”

Dr. Uri Burstyn, medic veterinar din Vancouver, a strâns peste 23 de milioane de vizualizări cu videoclipul său „How to pick up a cat like a pro”. Deși clipul nu are nimic spectaculos sau amuzant la prima vedere, combinația dintre tonul calm al medicului și îndemnul repetat „squish that cat” (adică „strânge pisica”) l-a făcut extrem de popular, notează Upworthy.

În video, Dr. Burstyn demonstrează tehnici corecte de manipulare a pisicilor folosindu-și propriii companioni: Claudia, o pisică tânără, și Mr. Pirate, un motan senior cu multă personalitate.

De ce zgârie pisicile când le ridicăm

Potrivit veterinarului, majoritatea pisicilor zgârie nu din agresivitate, ci pentru că se simt nesusținute. Când picioarele lor nu au sprijin, intră în panică și încearcă instinctiv să se agațe de ceva – de multe ori, de noi.

De aceea, cheia este ca pisica să se simtă stabilă și în siguranță încă din momentul în care o ridicăm.

Cum să ridici corect o pisică, pas cu pas

Las-o să te cunoască

Înainte de orice, apropie-te calm. Lasă pisica să îți miroasă degetele (ținute ușor strânse), apoi mângâie-o delicat pe obraz sau sub bărbie, dacă acceptă.

Oferă susținere completă

Când o ridici, pune:

o mână sub piept

cealaltă sub abdomen

Apoi apropie pisica de corpul tău. Aici intervine celebra metodă:

„Squish that cat” – strânge pisica de tine

Dr. Burstyn explică faptul că pisicile se simt mai în siguranță atunci când sunt strânse ușor, nu lăsate să atârne. Presată delicat de corpul tău, pisica înțelege că nu va cădea și se relaxează mult mai repede.

„Pisicile, chiar și cele speriate, tind să se calmeze atunci când sunt strânse ușor și susținute corect”, explică medicul.

Prosopul – aliatul perfect pentru pisici agitate

Pentru situații precum tăiatul ghearelor sau administrarea pastilelor, Dr. Burstyn recomandă folosirea unui prosop. Aruncat ușor peste pisică și presat delicat, prosopul:

previne zgârieturile

reduce stresul

oferă senzația de siguranță

Este una dintre cele mai simple și eficiente metode de imobilizare blândă a pisicii.

Poziția „minge de fotbal”, pentru urgențe

În cazurile în care trebuie să muți rapid pisica, veterinarul arată și poziția „football hold”:

capul pisicii sub braț

posteriorul susținut în palmă

corpul lipit strâns de tine

Această tehnică este sigură și reduce riscul de a fi zgâriat cu picioarele din spate.

Poți strânge prea tare o pisică?

Răspunsul medicului este clar: nu, atâta timp cât o faci cu blândețe. Pisicile sunt mai robuste decât par și, în general, preferă să fie ținute ferm decât nesigur.

De ce a devenit metoda virală

Comentariile de sub videoclip sunt pline de laude, mulți numindu-l pe Dr. Burstyn „Bob Ross al medicinei veterinare”. Chiar și oameni care nu au pisici au urmărit clipul până la capăt.

Cel mai important, însă, este că mulți stăpâni spun că metoda „squish the cat” le-a schimbat complet relația cu pisicile lor, transformând animale anxioase în pisici mai relaxate și mai dornice de contact.