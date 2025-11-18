FIFA a sprijinit prezentarea unei legi revizuite privind bunăstarea animalelor către guvernul marocan, în încercarea de a pune capăt uciderii pe scară largă a câinilor fără stăpân, înainte de Cupa Mondială din 2030. Legea revizuită, elaborată în parteneriat cu International Animal Welfare Protection Coalition (IAWPC), propune înlocuirea sacrificării în masă cu măsuri umane, precum sterilizarea, vaccinarea și responsabilizarea proprietarilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Problema câinilor fără stăpân în Maroc

În prezent, câinii fără stăpân sunt omorâți în masă în Maroc, iar datele sugerează că aceste acțiuni cresc în zonele pregătite pentru turneu, pe care Marocul îl va organiza împreună cu Spania și Portugalia. Noua versiune a Proiectului de Lege 19.25 din Maroc, intitulată acum Despre îngrijirea umană, bunăstarea și gestionarea câinilor și pisicilor, propune un cadru etic și bazat pe știință pentru gestionarea populațiilor de câini și pisici, notează Dogs Today.

Proiectul revizuit a fost trimis autorităților marocane de FIFA, după o evaluare realizată de experți internaționali. FIFA a declarat:

„După discuțiile dintre FIFA și IAWPC, a fost creat un grup de experți pentru revizuirea Proiectului de Lege 19.25 din Maroc. Acest grup, format din specialiști în drept și bunăstarea animalelor din întreaga lume, și-a finalizat acum munca. FIFA a sprijinit IAWPC trimițând direct autorităților marocane proiectul de lege revizuit.”

O lege care promovează bunăstarea animalelor și responsabilitatea comunitară

Versiunea originală a proiectului de lege guvernamental a fost criticată dur, deoarece ar fi făcut ilegală adăpostirea sau hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân, ceea ce, potrivit susținătorilor drepturilor animalelor, ar fi „criminalizat bunătatea”. În schimb, varianta IAWPC recunoaște animalele ca ființe care simt durerea și pune accent pe gestionarea umană, implicarea comunității, educație și responsabilitate clară din partea autorităților locale.

Les Ward MBE, președintele IAWPC, a declarat că această propunere revizuită „oferă Marocului o șansă reală de a deveni lider regional în reforma bunăstării animalelor”.

„Grupul nostru de experți a creat un cadru legal uman și practic, care protejează atât animalele, cât și oamenii și, în același timp, o lege de care guvernul și poporul marocan se pot mândri. Sperăm sincer ca guvernul marocan să adopte aceste revizuiri și să dea un exemplu lumii întregi în pregătirea pentru Cupa Mondială,” a adăugat el.