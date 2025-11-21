Jessica și Nicole sunt două foste colege de apartament care au ajuns într-o luptă de custodie de 25.000 de dolari pentru Gary, motanul lor. Nicole a dat-o în judecată pe Jessica în decembrie 2024, iar disputa a continuat până acum.

Prins la mijloc

Jessica și Nicole s-au mutat împreună în 2022, după ce s-au cunoscut pe un grup de Facebook dedicat persoanelor care căutau chirie în Philadelphia, potrivit publicației People. Cele două au locuit în același apartament o perioadă, alături de motanul Jessicăi, Gary. Acesta fusese adoptat de femeie în 2018. În cele din urmă, Jessica a decis să cumpere o casă și să se mute acolo împreună cu Gary, însă avea nevoie de ajutorul lui Nicole pentru a avea grijă de motanul ei, cât locuința nouă era renovată.

Probleme au apărut atunci când Nicole i-a schimbat numele lui Gary la veterinar și și-a adăugat datele personale pe microcipul său, în cazul în care motanul se pierdea și trebuia să fie găsit. Când a fost vremea ca Jessica să se mute, cele două nu s-au putut decide cine să-l păstreze pe Gary.

Cu motanul la tribunal

„A spus că nu sunt potrivită să fiu părinte pentru un animal de companie,” a declarat Jessica despre fosta sa colegă de apartament. „A spus că sunt copilăroasă și egoistă pentru simplul fapt că voiam ca Gary să se întoarcă. Tot insista să iau în considerare sentimentele și preferințele lui Gary.” Pentru a fi sigură că își primește pisica înapoi, Jessica a dat-o în judecată pe Nicole în decembrie 2024. După câteva audieri în instanță, judecătorul care s-a ocupat de caz a decis să îl lase pe Gary să meargă acasă cu Jessica deoarece a fost adoptat de ea inițial.

Disputa legală a costat-o pe Jessica 20.000 de dolari și pe Nicole 5.000, însă bătălia pentru custodia animalelor nu este un concept rar întâlnit. Potrivit unui studiu realizat de Academia Americană a Avocaților de Căsătorii, 25% dintre membrii au raportat că în ultimul an au avut de-a face cu cupluri care se certau pe animalul de companie. În New York, a fost adoptat un contract prenupțial care poate fi folosit între colegi de apartament sau cupluri care conține o clauză specială pentru animal: cine îl îngrijește, cine își asumă grija și cine este stăpânul oficial.

