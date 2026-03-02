„Dau pisica spre adopție dacă sunt însărcinată?”, aceasta este întrebarea pe care și-o pun multe femei atunci când află că așteaptă un copil. Teama cea mai mare este legată de infectarea cu Toxoplasma Gondii. Georgiana Diaconu, medic veterinar, a explicat că prevenția este foarte importantă, însă și că lipsa de informare alăturată temerii reprezintă un mix care „din păcate, duce la abandonarea multor pisici”.

Pets&Cats: Cât de des apare întrebarea „Dau pisica spre adopție dacă sunt însărcinată?“

Georgiana Diaconu, medic veterinar: „Aproape de fiecare dată când o femeie în familie este însărcinată”.

Pets&Cats: Ce le spui femeilor care așteaptă un copil și care îți adresează această întrebare?

Georgiana Diaconu: „Prevenția este cea mai importantă, iar întrebarea vine întotdeauna împreună cu grijile legate de toxoplasmoză. În primul rând, trebuie să înțeleagă faptul că pisica în sine nu este contagioasă.

Trebuie evitat contactul direct cu fecalele pisicii, nu trebuie să fie administrată carne crudă în hrana zilnică a pisicii, trebuie restricționat accesul în mediul exterior, pentru a preveni infectarea în urma consumului de carne cruda, și mă refer aici la prada naturală.

Trebuie evitată manipularea solului fără mănuși de protecție, iar spălarea foarte bine a legumelor înainte de consum este extrem de importantă. De asemenea, trebuie evitată prepararea cărnii insuficient din punct de vedere termic”.

Pets&Cats: Există argumente științifice care să demonstreze că este periculoasă prezența pisicilor într-o casă în care există o femeie însărcinată?

Georgiana Diaconu: „Infectarea cu Toxoplasma este riscantă la persoanele însărcinate deoarece poate produce avort spontan sau poate duce la apariția unor malformații grave în cazul fătului. Deci într-o oarecare măsură, referindu-mă strict la posibila infectare cu Toxoplasma Gondii, există un risc atunci când nu sunt respectate metodele de prevenție”.

Pets&Cats: De unde crezi că a apărut această teamă?

Georgiana Diaconu: „Eu pun pe seama unei informări parțiale legate de acest subiect. Frica este un element foarte important, frica este puternică într-o asemenea situație. Iar frica împreună cu o informare deficitară realizează un duo puternic care, din păcate, duce la abandonarea multor pisici”.

Pets&Cats: Există, totuși, riscuri, mai mici sau mai mari? Sau anumite elemente cărora să le acordăm atenție atunci când așteptăm un copil și avem și o pisică în casă?

Georgiana Diaconu: „Pentru siguranță, mai ales dacă avem o pisică proaspăt adoptată de pe stradă și nu avem un istoric medical al acesteia… Poate că avem și copii acasă sau o femeie însărcinată în familie… În cadrul primei vizite la medicul veterinar ar trebui făcut și un test pentru toxoplasmoză, alături de restul testelor legate de o posibilă infectare cu alți paraziți sau alte boli specifice felinelor. Este important să știm faptul că pentru majoritatea bolilor există tratament”.

Pets&Cats: Mulțumim pentru interviu!

Georgiana Diaconu, medic veterinar: „Mulțumesc și eu și nu uitați: informarea corectă ne ajută întotdeauna să luăm decizia potrivită”.

Georgiana Diaconu este medic veterinar cu o experiență de peste 8 ani în medicină veterinară generală, chirurgie veterinară, anesteziologie și stomatologie veterinară. Susține medicina preventivă „pentru că este mult mai benefic, atât pentru patrupede, cât și pentru proprietari, să previi decât să tratezi”.