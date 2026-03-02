Lecție de iubire la Adăpostul Speranța: Zeci de liceeni au venit să viziteze cățeii

Zeci de elevi ai Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu au oferit o adevărată lecție de iubire la Adăpostul Speranța. Liceenii au vizitat cățeii mai puțin norocoși care așteaptă să primească o șansă la fericire.

Însoțiți de una dintre profesoarele lor, liceenii de la Kretzulescu au vizitat Adăpostul Speranța, în ciuda vremii reci. Entuziasmul tinerilor a încălzit inimile reprezentanților adăpostului, dar mai ales cățelușilor, care în această perioadă au nevoie mai mult decât orice de căldura umană.

Pe lângă afecțiune, tinerii le-au făcut poze cățelușilor, oferindu-se să îi promoveze pentru adopție, sperând ca astfel să maximizeze șansele la o casă pentru puii din adăpost.

„Deși vremea a fost destul de rece, entuziasmul și căldura lor sufletească au făcut ca frigul să fie aproape de neobservat. Au intrat pe rând la pui, s-au jucat cu ei, i-au mângâiat și le-au oferit momente prețioase de afecțiune. În mod special, ne-a bucurat să vedem câtă atenție și iubire au oferit cățeilor paraplegici, care primesc întotdeauna cu emoție apropierea copiilor.

Vizita nu s-a încheiat doar cu zâmbete și fotografii adorabile – elevii au făcut poze puilor și și-au exprimat dorința de a-i promova pentru adopție, fie fizică, fie la distanță. Este un gest minunat care ne dă speranță și încredere că împreună putem schimba destine”, se arată într-o postare a Adăpostului Speranța pe Facebook.

Liceenii au în plan ca, odată cu venirea vremii frumoase, să organizeze un eveniment caritabil prin care să strângă donații pentru hrană și medicația necesară cățeilor din adăpost.

