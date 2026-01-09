Dacă locuiești cu un câine, probabil ai observat un obicei ciudat la orele de somn. Chiar și atunci când au la dispoziție un pat moale, o canapea confortabilă sau un colțișor cozy, unii câini aleg constant să doarmă lângă uși, holuri sau praguri. Pentru noi, oamenii, poate părea incomod sau ciudat, mai ales când patul lor este la doar câțiva pași distanță.

Această alegere este adesea interpretată greșit ca neliniște sau lipsă de atașament, însă, de cele mai multe ori, are rădăcini mult mai adânci.

Somnul câinilor: mereu în alertă

Pentru mulți câini, somnul nu înseamnă o detașare totală de mediul înconjurător. Este mai degrabă o stare de odihnă ușoară, în care corpul se relaxează, dar simțurile rămân active, atent la ceea ce se întâmplă în jur. Alegerea unui loc lângă ușă poate reflecta felul în care câinii își percep rolul în familie, cum gestionează anxietatea sau cum răspund la rutina și spațiul din casă.

Înțelegerea motivelor pentru care câinii preferă pragurile ușilor în locul patului lor poate oferi indicii prețioase despre nevoile lor emoționale, nivelul de confort și comportamentele naturale.

Instinctele străvechi joacă un rol important

Dr. Deepraj Prajapati, medic veterinar senior la RD Pet Hospital din Ambedkar Nagar, explică pentru indianexpress.com:

„Câinii sunt programați să monitorizeze punctele de acces ale mediului lor. Acest comportament are rădăcini în strămoșii lor sălbatici, care se poziționau la intrarea în vizuini pentru a detecta amenințările, a proteja grupul și a controla accesul la resurse.”

Dormind lângă ușă, câinii rămân atenți la sunete, mișcări și schimbări în jurul lor. Pentru mulți, explică Dr. Prajapati, acest loc le oferă un avantaj strategic, satisfăcând nevoia lor naturală de a observa, proteja și reacționa rapid dacă este nevoie.

Semn de anxietate, instinct de pază sau responsabilitate

„Da, acest comportament poate reflecta o gamă largă de stări emoționale”, notează Dr. Prajapati. La câinii echilibrați și încrezători, dormitul lângă ușă arată adesea un instinct calm de pază sau un rol auto-atribuit de a veghea asupra casei.

Însă, adaugă medicul, în unele cazuri poate fi legat de anxietate, hiper-vigilență sau stres de separare, mai ales dacă patrupedul pare neliniștit, reacționează la sunete sau nu se poate relaxa complet. Contextul contează: comportamentul general, limbajul corpului și rutina zilnică a câinelui sunt toate indicatori importanți.

Când ar trebui să intervenim

Potrivit Dr. Prajapati, stăpânii ar trebui să intervină dacă la comportamentul de a dormi lângă ușă se adaugă semne de anxietate, hiper-atenție, tulburări de somn sau agresivitate teritorială.

Schimbarea locului de somn trebuie făcută gradual și pozitiv:

Oferind un pat confortabil într-o zonă liniștită, dar apropiată social.

Folosind mirosuri familiare.

Recompensând comportamentul calm cu laude sau gustări.

„Mutarea forțată sau pedeapsa trebuie evitate, deoarece pot crește stresul și submina sentimentul de siguranță al câinelui”, concluzionează expertul.