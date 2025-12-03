De ce câinii polițiști sunt numiți K9 în toată lumea? Traseul câinilor care au dat naștere acestui termen universal: de la câmpurile de luptă ale celui de-Al Doilea Război Mondial la patrulele urbane moderne

Care este motivul pentru care câinii polițiști sunt numiți K9 în întreaga lume? Termenul „K9” este o prescurtare fonetică pentru „canin” și a devenit recunoscut la nivel global pentru câinii polițiști și militari dresați.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce înseamnă K9

Termenul K9 este folosit în toată lumea ca prescurtare pentru „canin”, referindu-se la câinii de lucru antrenați de poliție și armată. Numele provine din similaritatea sa fonetică – litera „K” și numărul „9” dau cuvântul „canin”. Această abreviere simplă a devenit populară pentru comunicarea rapidă și documentația oficială.

Utilizarea termenului „K9” a câștigat importanță în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în special odată cu crearea Corpului K-9 al Armatei SUA, care a desfășurat câini pentru urmărire, pază și detectare. În timp, termenul s-a răspândit la nivel internațional, devenind eticheta recunoscută pentru unitățile de câini polițiști din multe țări, scrie Thebrewnews.

În timp ce „canin” este termenul general pentru câini, „K9” se referă la câinii de serviciu antrenați pentru aplicarea legii și în misiuni militare. Responsabilitățile lor pot include detectarea drogurilor și a explozibililor, localizarea persoanelor dispărute, urmărirea suspecților și protejarea ofițerilor. Rasele utilizate sunt Ciobănescul German, Malinois Belgian, Bloodhound, Ciobănescul Olandez și Labrador Retriever, Malinois Belgian fiind acum preferat datorită agilității și concentrării sale.

Belgia a introdus primul program organizat de dresaj

Istoria câinilor de lucru datează de secole, cu dovezi ale utilizării lor de către forțele de ordine în Europa medievală și cazuri documentate în Franța secolului al XIV-lea. Era modernă a câinilor polițiști a început în Belgia, în 1899, când poliția din Ghent a introdus primul program organizat de dresaj. Germania a urmat cu o creștere și un dresaj avansat, favorizând Ciobănescul German pentru munca în poliție.

Astăzi, unitățile K9 operează la nivel global, cu dresori și câini extrem de bine pregătiți care lucrează ca parteneri în misiuni. Animalele sunt supuse unui antrenament extins – adesea între opt luni și un an – pentru a stăpâni abilitățile de ascultare, urmărire, căutare și prindere. În multe țări, rănirea unui câine polițist este o infracțiune, reflectând rolul său valoros în siguranța publică.