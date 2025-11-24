Datele economice recente arată că piața hranei pentru animale de companie a ieșit din haosul și volatilitatea perioadei pandemice, însă a intrat într-o nouă etapă marcată de presiuni ridicate asupra costurilor. Analizele asupra prețurilor din SUA — unde trendurile influențează adesea și piața europeană — arată clar că industria se confruntă cu provocări persistente.

Prețurile din magazine și costurile de producție se mișcă în tandem

În ultimii șapte ani, prețurile hranei pentru animale au urmat îndeaproape evoluția costurilor de producție. Analiza unor date ale Federal Reserve Bank of St. Louis, realizată cu ajutorul instrumentelor AI, evidențiază o schimbare importantă în ritmul inflației din acest sector, notează Pet Food Industry.

Două indicatoare esențiale arată dinamica prețurilor:

Indicele Prețurilor de Consum (CPI) pentru hrana și recompensele pentru animale de companie — reflectă prețurile pe care le plătesc clienții în magazine

Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) pentru producția de hrană pentru câini — arată costurile suportate de producători

Diferența dintre aceste două valori dezvăluie modul în care se formează prețurile finale, cât din costuri sunt preluate de retaileri și cât se reflectă în prețul către consumator.

2018–2025: scumpiri puternice la nivel de producție

Între finalul lui 2018 și finalul lui 2025, prețurile produselor pentru animale din magazine (CPI) au crescut cu aproximativ 27%. În același interval, costurile de producție (PPI) au urcat cu aproape 34%.

De ce au crescut mai mult costurile producătorilor?

creșteri salariale și deficit de forță de muncă

scumpirea energiei

costuri mai mari pentru ambalaje

prețuri ridicate pentru ingrediente esențiale (proteine animale, cereale)

Perioada 2020–2022 a fost cea mai complicată: blocajele din lanțurile de aprovizionare au împins costurile ingredientelor la niveluri istorice. Prețurile din magazine au crescut la rândul lor, însă cu o mică întârziere, pe măsură ce producătorii și retailerii au început să transfere treptat costurile suplimentare către consumatori.

2023–2024: schimbarea de trend

În 2023 și 2024 apare o decuplare interesantă:

costurile de producție continuă să crească,

însă prețurile din magazine se temperează, ba chiar scad ușor în 2024 înainte să revină pe creștere în 2025.

Această diferență arată că, în timp ce producătorii au reușit să stabilizeze anumite costuri, retailerii au ajustat strategii de preț și promoții pentru a menține volumele de vânzări într-o perioadă în care consumatorii devin tot mai sensibili la preț.

Pentru branduri, asta a însemnat marje tot mai strânse.

2025: un „nou normal” cu costuri ridicate

Datele sugerează că, în 2025, nivelul ridicat al costurilor de producție nu mai este o excepție, ci o nouă realitate pentru industrie. Prețurile din retail cresc doar ușor, ceea ce duce la o piață în care cumpărătorii devin mai atenți la valoarea produselor.

Cei mai afectați sunt producătorii din segmentele premium — hrană fără cereale, formule bogate în proteine, ingrediente de calitate superioară — deoarece acestea depind de ingrediente mai volatile ca preț.