De ce un animal de companie nu este o jucărie: Responsabilitatea hrănirii corecte, zilnice și adaptate nevoilor lui

Un animal de companie nu este doar un obiect al afecțiunii sau al distracției — el este o ființă vie, cu nevoi fiziologice clare, care se schimbă în timp, în funcție de specie, vârstă, nivel de activitate, starea de sănătate și mediu. Hrănirea corectă, zilnică și adaptată nu este un moft, ci o responsabilitate esențială pentru bunăstarea și sănătatea pe termen lung a companionului tău.

Ce înseamnă „hrănire corectă și adaptată”

O dietă completă și echilibrată trebuie să furnizeze proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine, minerale și apă în proporțiile corecte.

Stadiul de viață contează : puii și pisoii au nevoie de mai multă energie și nutrienți pentru creștere, adulții de o dietă de întreținere, iar seniorii de o hrană adaptată sănătății articulare și funcțiilor organice.

Cantitatea și frecvența hrănirii sunt la fel de importante. Supraponderabilitatea este o problemă comună și apare de multe ori din cauza porțiilor prea mari sau a recompenselor oferite în exces.

De ce nu este o jucărie

O jucărie poate fi pusă deoparte oricând, dar un animal depinde în totalitate de tine pentru hrană și îngrijire. O dietă greșită poate duce la:

Deficiențe nutriționale (slăbiciune, imunitate scăzută, probleme osoase).

Exces de greutate și boli asociate: diabet, afecțiuni cardiace, probleme articulare.

Dezechilibre grave dacă animalul primește hrană nepotrivită speciei (de exemplu, pisicile sunt carnivore obligate și nu pot supraviețui sănătos pe o dietă vegană).

Cum să hrănești responsabil animalul tău

Verifică eticheta hranei : caută mențiunea „complete and balanced” și alege în funcție de vârsta și talia animalului.

Mergi periodic la veterinar pentru evaluări nutriționale, mai ales dacă apar schimbări de greutate sau sănătate.

Respectă porțiile recomandate pe ambalaj, dar observă și corpul animalului; ajustează dacă e nevoie.

Fă tranziția treptat atunci când schimbi marca sau tipul de hrană, pentru a evita probleme digestive.

Limitează gustările : ele nu trebuie să depășească 10% din totalul caloriilor zilnice.

Nu oferi alimente periculoase pentru animale (ciocolată, ceapă, struguri, alcool etc.).

Beneficiile unei diete corecte

Oase și mușchi puternici, blană sănătoasă și energie zilnică.

Imunitate mai bună și risc redus de boli.

O viață mai lungă și mai fericită pentru companionul tău.

O relație bazată pe grijă și respect între tine și animal.

Concluzie

Un animal de companie nu este o jucărie. Hrănirea zilnică, corectă și adaptată nu este un detaliu, ci una dintre cele mai mari responsabilități pe care le ai ca stăpân. Printr-o dietă echilibrată, adaptată vârstei, taliei și sănătății, contribui la bunăstarea și fericirea companionului tău pe termen lung.

Surse: AAFCO, FEDIAF, FDA, vca animal hospitals, WSAVA

