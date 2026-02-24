În locuința unei femeie din Brescia, Italia, au fost găsiţi doi servali (n. red – feline sălbatice de talie medie, din Africa) care au fost puşi sub sechestru în urma unei decizii judecătoreşti şi vor fi duşi la un centru desemnat de Ministerul italian al Mediului.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Servali ținuți ca animale de companie

Cazul a ieşit la iveală în aprilie 2025, când femeia s-a prezentat la un centru de vaccinare și a declarat că are acasă două pisici serval, feline africane. Aceasta a depus un proces-verbal, iar Parchetul a cerut confiscarea lor, care a fost ulterior validată de judecător. Ulterior, animalele au fost încredințate unui centru desemnat de Ministerul Mediului, relatează La Repubblica.

Stăpâna, care achiziționase cele două pisici din Slovenia, a susținut că sunt animale de companie, cu pașapoarte slovene și microcipuri. În apelul ei, proprietara a subliniat că felinele, mascul şi femelă, s-au născut în captivitate acum cinci generații și că, prin urmare, le lipseau caracteristicile originale ale speciei sălbatice.

Ce spune legea din Italia

Curtea de Casație din Italia a respins toate cele cinci motive de recurs. Judecătorii au precizat că legea interzice deținerea de „animale sălbatice vii, chiar și a celor născute și crescute în captivitate”.

Reproducerea domestică nu elimină moștenirea genetică sălbatică sau pericolul potențial. Potrivit Curții, trebuie protejate sănătatea și siguranța publică, care sunt puse în pericol de posibilitatea ca animalele de acest tip să provoace vătămări fizice sau să transmită boli infecțioase.

Cum a încercat proprietara să înduplece autoritățile

Confiscarea animalelor poate fi dispusă chiar și în absența unei condamnări penale, ca în cazul de față, care a fost clasat din cauza caracterului banal al infracțiunii. Apărarea a invocat legătura emoțională dintre femeie și pisici, pe care le-a descris „puii mei”. Însă, pentru cele două feline, interesele colective prevalează asupra celor individuale.

Protecția siguranței publice, se arată în hotărârea Curții, privește un număr nedeterminat de indivizi și nu poate fi subordonată unei relații cu animalul. Prin urmare, cele două feline vor rămâne în adăpost. Apelul femeii a fost respins, care va trebui să plătească și cheltuielile de judecată.