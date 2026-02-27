Specialiștii în viața sălbatică din Grecia au făcut o descoperire neobișnuită, dar revoluționară – un hibrid rar între lup sălbatic și câine domestic. Specimenul a fost confirmat genetic prin teste ADN, fiind unul dintre puținele cazuri documentate în sălbăticie din ultimii ani.

Un hibrid rar între lup și câine, confirmat genetic în Grecia

Grupul de conservare Callisto a descoperit specimenul rar în zona de nord a Greciei, lângă orașul Thessaloniki, în timpul unei acțiuni pentru capturarea unui lup problematic în zona Halkidiki. Odată găsit și supus testelor, animalul s-a dovedit a fi jumătate lup (55%), jumătate câine (45%), lucru confirmat prin ADN.

Această descoperire arată că, deși lupii și câinii sunt specii apropiate și se disting doar prin divergențe de 27 000–40 000 de ani în evoluția lor, interacțiunea lor biologică poate duce la descendenți în sălbăticie, potrivit popularmechanics.com.

Hibrizii între câine și lup sunt extrem de rar întâlniți în natură din cauza comportamentului teritorial al lupilor și a perioadei scurte de împerechere. Cunoscuți ca animale dominatoare, ce evită de obicei interacțiunile cu câinii domestici, lupii hibrizi sunt foarte rar întâlniți, dar deosebit de interesanți pentru cercetători.

Interacțiunea dintre canide, cercetată cu interes de specialiști

Callisto derulează în prezent un studiu extins asupra populației de lupi din Grecia care a crescut semnificativ după interzicerea vânătorii în 1983 în baza Convenției de la Berna. Dintre zecile de mostre analizate, doar al acestui exemplar s-au dovedit a fi atât de mixt.

Experții sugerează că apariția acestui hibrid se datorează creșterii populației de lupi, dar și a numărului mare de câini fără stăpân din Grecia – vorbind despre peste 3 milioane de animale – lucru ce ar fi putut prilejui interacțiunea dintre cele două animale.

Această descoperire demonstrează compatibilitatea biologică dintre câini și lupi, dar oferă și un mijloc de înțelegere a dinamicii genetice, precum și modul în care animalele domestice pot interacționa cu „rudele” lor din sălbăticie.

