Detaliul sfâșietor despre câinele lui Alex Pretti, americanul ucis de agenții ICE în timpul protestelor din Minneapolis. Ce semnifica numele animalului

Alex Pretti, americanul ucis de agenții ICE în timpul protestelor din Minneapolis, își adora câinele Catahoula Leopard, însă patrupedul nu a știut ce urma să se întâmple cu omul lui, nereușind să își ia rămas bun cum trebuie de la el.

Alex, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat pe 24 ianuarie, la doar câteva săptămâni după ce Renee Good a fost ucisă, la rândul său, de un agent anti-imigrări – ICE. În timpul unor proteste în Minneapolis, Departamentul de Securitate Internă a presupus că Alex avea asupra lui o armă cu care voia să amenințe agenții, astfel că au tras în el ca măsură de autoapărare. Imaginile surprinse de martori arată însă, că Pretti avea în mână un telefon, nu un pistol, chiar dacă acesta avea permis de port armă.

Tânărul lucra ca asistent medical pe secția de Terapie Intensivă a spitalului pentru veterani din Minneapolis. Familia sa a declarat pentru Associated Press că acesta a fost profund afectat de represiunea președintelui Donald Trump privind imigrația în oraș.

ICU RN Alex Pretti named his beloved Catahoula Leopard dog Joule. A joule is an electrical unit by which they adjust current to defibrillate heart rhythms (a forward thrust of energy). I’ve heard it’s a very fitting name for Catahoulas. RIP Alex and Joule. pic.twitter.com/EfXyYlPpF9 — Debbie N. (@BeatlesFanDeb) January 25, 2026

Îi păsa profund de oameni și era foarte supărat de ceea ce se întâmpla în Minneapolis și în Statele Unite cu ICE, așa cum sunt supărați milioane de alți oameni. A simțit că protestele erau o modalitate de a-și exprima, știți, grija pentru ceilalți”, a spus tatăl său, Michael Pretti.

Americanul ucis își adora câinele

Lăsând la o parte moartea sa șocantă, oamenii își aduc aminte de Alex ca fiind complet îndrăgostit de câinele său, Joule. Cei doi petreceau tot timpul împreună: mergeau în drumeții lungi pe munte, călătoreau cu mașina și aveau chiar și activități casnice împreună. Legătura celor doi este descrisă de familie ca fiind indestructibilă. Joule a murit cu puțin timp înainte ca Alex să fie ucis.

„Îmi amintesc cât de drăguț era faptul că, fiind câinele lui mai în vârstă, mai puțin mobil, era dispus să-l care în curte ca să ia niște aer curat și să se bucure de aer liber. Câinele lui se întindea, iar Alex stătea cu el și îl mângâia perioade lungi de timp. Era foarte grijuliu, se vedea”, a declarat un vecin pentru CBS, citat de en.newser.com.

Această rasă de câini este cunoscută pentru loialitatea lor sinceră și natura protectoare, formând legături profunde cu cei pe care îi iubesc. Sunt câini foarte activi, dornici de joacă și mișcare, dar sunt și foarte blânzi, sensibili și iubitori.

Numele ales pentru câinele lui Alex și o semnificație aparte. Un joule este o unitate de energie folosită în defibrilatoare pentru a reporni inimile celor aflați în pragul morții. Prin urmare, câinele lui Alex reprezenta pentru el viața, energia și dragostea care îi lega pe cei doi.

