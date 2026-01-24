Pisicile sunt renumite pentru faptul că beau foarte puțină apă, un obicei care, în timp, poate duce la probleme urinare și renale. Din fericire, există o soluție simplă și eficientă pentru a îmbunătăți hidratarea: hrănirea mixtă, adică o combinație între hrană uscată și hrană umedă pentru pisici.

De ce beau pisicile atât de puțină apă

Biologia este principalul obstacol în calea hidratării corecte la pisici. „Când vorbim despre feline, inevitabil ajungem să vorbim despre problemele renale”, explică Bianca Santos Matheus, medic veterinar și co-proprietar al unei clinici veterinare.

În practica veterinară, afecțiunile urinare cauzate de hidratarea insuficientă sunt printre cele mai frecvente motive pentru care pisicile ajung la cabinet. Pisicile produc urină foarte concentrată, ceea ce crește riscul de formare a cristalelor și pietrelor urinare – un indicator cunoscut sub numele de suprasaturație relativă (RSS), notează Pet Food Industry.

Moștenirea „din deșert” a pisicilor

Această predispoziție are rădăcini adânci în evoluția pisicilor. Pisica domestică descinde din pisica sălbatică africană (Felis silvestris lybica), o specie adaptată mediilor aride.

„Toate animalele de deșert au adaptări speciale ale rinichilor pentru a conserva apa. La pisicile domestice, acest lucru se vede în numărul mai mic de nefroni – unitățile responsabile de filtrarea sângelui”, explică medicul veterinar.

Pentru comparație:

oamenii au peste 1 milion de nefroni ,

câinii aproximativ 450.000 ,

pisicile doar 250.000 .

Comportamentul pisicilor complică lucrurile

Pe lângă anatomie, comportamentul pisicilor contribuie și el la consumul redus de apă. Mulți stăpâni se confruntă cu refuzul pisicii de a bea apă din bol.

„Nu degeaba pisicile sunt considerate pretențioase. Unele beau doar apă curgătoare, altele refuză complet, chiar și atunci când au fântâni speciale sau robinetul lăsat deschis”, spune specialistul.

Din acest motiv, pisicile sunt mai predispuse la:

cistită idiopatică,

infecții urinare,

alte boli ale tractului urinar inferior.

„Aproape orice pisică va avea, la un moment dat în viață, o problemă urinară. Dacă nu, cel mai probabil nu a trăit suficient de mult”, adaugă medicul veterinar.

Rolul alimentației în hidratarea pisicii

Pe fondul creșterii numărului de pisici de apartament și al longevității acestora, sănătatea urinară felină a devenit un subiect tot mai important.

Nutriția joacă un rol esențial în compensarea consumului scăzut de apă. Potrivit Mayarei Andrade, medic veterinar, una dintre cele mai eficiente metode este hrănirea mixtă la pisici, care combină hrană uscată și hrană umedă.

De ce ajută hrana umedă la hidratare

Introducerea hranei umede în dieta zilnică:

crește aportul total de apă,

duce la un volum mai mare de urină,

reduce concentrația urinei.

Chiar dacă pisicile pot bea mai puțină apă atunci când mănâncă hrană umedă, nivelul general de hidratare rămâne mai ridicat comparativ cu dietele bazate exclusiv pe hrană uscată – chiar și atunci când aceasta este umezită.

Beneficiile hrănirii mixte pentru sănătate

Hrănirea mixtă nu aduce doar beneficii legate de hidratare, ci și de palatabilitate și digestibilitate. Hrana umedă de calitate are:

un raport mai mare proteină/amidon,

o digestibilitate superioară,

un impact pozitiv asupra reducerii riscului de calculi urinari.

O digestie mai bună înseamnă mai puțină apă pierdută prin fecale și mai multă apă eliminată prin urină – exact ce are nevoie o pisică pentru un tract urinar sănătos.

Hrana umedă: atenție la calitate

Totuși, nu orice hrană umedă este o alegere bună. Specialiștii avertizează că o dietă bazată exclusiv pe hrană umedă de slabă calitate poate crea noi probleme.

„Este ca și cum cineva ar încerca să-și crească aportul de proteine mâncând fast-food zilnic. Rezultatul? Mai multe probleme de sănătate”, explică medicul veterinar.

Este recomandat să eviți produsele care conțin:

coloranți artificiali (în special caramel IV),

agenți de îngroșare precum guma guar sau caragenanul.

În cantități mari, aceste ingrediente pot provoca diaree, vărsături sau gastrită.

Ce să cauți într-o hrană umedă de calitate pentru pisici

Conform specialiștilor, cele mai potrivite produse sunt cele care oferă:

ingrediente de calitate superioară,

control caloric pentru menținerea greutății,

niveluri echilibrate de minerale,

instrucțiuni clare de hrănire.