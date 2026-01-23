Ajutor pentru animalele de companie rămase singure după ce stăpânii au fost reținuți de agenții anti-imigrație ICE

A fost demarat un program de ajutor pentru animalele de companie din Minneapolis care au rămas singure după ce stăpânii au fost reținuți de agenților anti-imigrație ICE.

Ajutor pentru animalele rămase singure după ce stăpânii au fost reținuți de ICE

La nivel local, tot mai mulți câini ajung să aibă nevoie de ajutor urgent, mai ales pe măsură de represiune împotriva imigranților continuă în Twin Cities.

Rachel Mairose, directoarea executivă a The Bond Between, a declarat pentru Morning Edition: „Partea bună este că comunitatea pare să se implice cu adevărat pentru aceste animale și pentru oamenii cărora li s-au privat de drepturi. Dacă cineva este îngrijorat că un animal de companie ar fi putut fi abandonat sau strămutat într-o casă după ce ocupanții au fost reținuți sau deportați, cel mai bine este să sune la controlul animalelor din zonă”.

Animalul urmează să fie reținut timp de cinci zile, iar dacă nu poate fi reunit cu familia sa, va merge la un adăpost. Bond Between primește animale zeci de cereri pentru predarea animalelor de companie. Aici există un program special, care oferă un program de plasament temporar, gratuit și îngrijire pentru animalele de companie timp de 90 de zile. De asemenea, sunt puse la dispoziție și rafturi cu hrană pentru mâncare și pachete de urgență ce ajută timp de o lună.

Cine dorește să ajute animalele lăsate fără stăpân, fie pot deveni foster, fie pot face donații în bani sau hrană pentru a îngriji, chiar și de la distanță, blănoșii singuri.

