Erin, o femeie din New York, a observat că pisica ei petrecea ore întregi la fereastră și mieuna încontinuu, atât de puternic încât era auzită de vecini. Comportamentul era nefiresc pentru Baebo, așa că Erin și-a dat imediat seama că ceva nu era în regulă.

Salvarea puilor de pisică

La început, Erin nu înțelegea obsesia bruscă a felinei sale cu fereastra. Primea mesaje de la vecini, care o întrebau ce se întâmplă cu Baebo, o felină de obicei liniștită. În cele din urmă, femeia a văzut la ce mieuna Baebo: o pisică a străzii, care născuse recent câțiva pui. Erin și-a alertat vecinii, care au reușit să prindă pisicile, în afară de doi pui.

Cu ajutorul vecinilor, Erin a putut să ademenească pe unul dintre acei pui de pisică, însă nu a avut succes imediat cu celălalt. A trebuit să instaleze o capcană și să aștepte câteva zile până a avut curaj să iasă din ascunzătoare. Puii au fost numiți Waffles și Lupin. Aceștia au trăit câteva luni cu familia lui Erin, apoi un vecin l-a adoptat pe Waffles. Lupin a rămas alături de Erin permanent.

Cu timpul, Lupin și Baebo s-au împrietenit și acum au devenit de nedespărțit. Erin îi este acum recunoscătoare motanului Baebo, care a reușit să salveze pisicile prin mieunatul său neîncetat. „Mi se pare atât de drăguț că datorită lui Baebo au fost salvați Lupin și frații lui”, a declarat Erin pentru TheDodo.

