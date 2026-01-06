Articole / Reportaje

O pisică din New York a detectat și salvat puii abandonați din vecini fără ca măcar să iasă din casă (VIDEO)

Catinca Andrușcă 6 ianuarie
pisica la geam Sursa foto: Pexels

Erin, o femeie din New York, a observat că pisica ei petrecea ore întregi la fereastră și mieuna încontinuu, atât de puternic încât era auzită de vecini. Comportamentul era nefiresc pentru Baebo, așa că Erin și-a dat imediat seama că ceva nu era în regulă.

Salvarea puilor de pisică

La început, Erin nu înțelegea obsesia bruscă a felinei sale cu fereastra. Primea mesaje de la vecini, care o întrebau ce se întâmplă cu Baebo, o felină de obicei liniștită. În cele din urmă, femeia a văzut la ce mieuna Baebo: o pisică a străzii, care născuse recent câțiva pui. Erin și-a alertat vecinii, care au reușit să prindă pisicile, în afară de doi pui.

Cu ajutorul vecinilor, Erin a putut să ademenească pe unul dintre acei pui de pisică, însă nu a avut succes imediat cu celălalt. A trebuit să instaleze o capcană și să aștepte câteva zile până a avut curaj să iasă din ascunzătoare. Puii au fost numiți Waffles și Lupin. Aceștia au trăit câteva luni cu familia lui Erin, apoi un vecin l-a adoptat pe Waffles. Lupin a rămas alături de Erin permanent.

Cu timpul, Lupin și Baebo s-au împrietenit și acum au devenit de nedespărțit. Erin îi este acum recunoscătoare motanului Baebo, care a reușit să salveze pisicile prin mieunatul său neîncetat. „Mi se pare atât de drăguț că datorită lui Baebo au fost salvați Lupin și frații lui”, a declarat Erin pentru TheDodo.

Sursa foto: The Dodo

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

