De ce NU ar trebui să îți îmbrățișezi câinele: Sfatul surprinzător al unui veterinar

Claudiu Surmei 6 ianuarie 0 comentarii
Un câine și stăpâna lui stau la malul mării Sursa foto: Andreaobzerova | Dreamstime.com

După o zi lungă și obositoare, poate părea natural să-ți strângi câinele în brațe. Însă experții avertizează că îmbrățișările pot provoca stresul și agresivitatea patrupedului tău.

Iată ce trebuie să știi pentru a-ți iubi câinele corect și responsabil.

Îmbrățișările pot stresa câinele

Deși poate părea o demonstrație de afecțiune, îmbrățișarea este percepută de câini ca o formă de manipulare.

  • Inițial, câinele poate părea fericit sau relaxat.
  • În realitate, mulți câini se simt incomod sau anxioși.
  • Reacțiil pot include: lătrat, mârâit sau chiar mușcătură.

Patricia McConnell, specialist certificat în comportamentul animalelor: „Mulți câini nu se simt confortabil când un om le înconjoară ușor umerii cu brațele și îi strânge. Asta este îmbrățișarea despre care vorbim.”

Câinii care chiar se bucură de îmbrățișări sunt rari

Lauren Novack, autoarea Behaviour Vets, subliniază că doar câțiva câini acceptă cu adevărat îmbrățișările. Majoritatea preferă mângâieri blânde, joacă sau timp petrecut împreună, în loc de a fi strânși în brațe, notează Daily Mail.

Alternative pentru a arăta afecțiune câinelui tău

În loc de îmbrățișări, experții recomandă:

  • Mângâieri ușoare pe spate sau pe burtică (dacă câinele acceptă).
  • Joacă activă cu mingea sau jucării interactive.
  • Plimbări lungi – câinii iubesc timpul petrecut afară.
  • Comunicare calmă – vorbe blânde și privire prietenoasă.

Aceste gesturi reduc stresul și întăresc legătura dintre voi, fără să cauzeze anxietate.

Rase de câini care necesită atenție specială

O veterinară britanică a împărtășit pe TikTok rasele de câini pe care nu le-ar deține personal și motivele pentru care:

  • Ciobănesc German – suspicios, anxios, foarte reactiv.
  • Rase cu bot plat – pot suferi probleme respiratorii și de sănătate.
  • Border Collie de lucru – au nevoie de stimulare mentală intensă; pot dezvolta probleme psihice dacă nu li se oferă.
  • Shar Pei – predispuși la probleme de sănătate și comportament.
  • Saint Bernard sau rase mari cu mult slobber – dificil de întreținut și gestionat.

Sursa foto: Andreaobzerova | Dreamstime.com

