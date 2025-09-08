Detectiv de animale, o meserie tot mai căutată pe măsură ce furturile de câini și pisici se înmulțesc: „Aș putea lucra în fiecare zi a săptămânii” / Care sunt rasele cele mai vânate de hoți

Detectivii de animale de companie sunt o meserie tot mai căutată în lume, inclusiv în Marea Britanie. Statisticile recente arată o tendință alarmantă. Între 2022 și 2023, furturile de câini au crescut cu 6%, potrivit companiei de asigurări Direct Line. Rase precum buldogii englezi și francezi, cu o valoare de piață de aproximativ 3.000 de lire sterline, sunt printre cele mai vânate de hoți. În paralel, baza de date Petlog a raportat, între ianuarie 2023 și iunie 2024, peste 25.000 de animale dispărute: aproape 5.000 de câini și peste 20.000 de pisici.

Detectivii de animale sunt tot mai căutați

Din cauza furturilor de câini și pisici, foști polițiști, voluntari și chiar detectivi privați încearcă să răspundă cererii proprietarilor, alegând meseria de detectivi de animale.

De pildă, Colin Butcher, fost detectiv la Scotland Yard, și Molly, cockerul său spaniel antrenat, se ocupă de recuperarea animalelor dispărute de lângă stăpânii lor, transmite The Guardian.

Mii de animale dispar anual

Spre deosebire de alți detectivi care folosesc drone sau altă tehnologie de supraveghere, Butcher preferă metodele clasice și instinctele lui Molly, care are peste 10 ani de experiență în misiuni. Împreună au reușit să recupereze sute de animale. Rata lor de succes în cazul pisicilor ajunge la 85%.

„Aș putea lucra în fiecare zi a săptămânii”, mărturisește Butcher. Cererea este uriașă, cu până la 30 de apeluri săptămânale pentru pisici dispărute.

Unul dintre cazurile recente a fost Clemmie, o pisică tigrată pierdută în urma unei vizite la veterinar. Proprietara, Gill Ross, o pensionară de 78 de ani, trecuse deja prin pierderea partenerului și a celuilalt motan, Winston. Pentru ea, Clemmie era o ancoră emoțională.

Butcher și Molly au intrat rapid pe fir. După ce câinele a identificat mirosul pisicii într-o grădină, au început o vânătoare atentă, verificând piste și discutând cu vecinii. În cele din urmă, sfatul detectivului ca Ross să revină constant în zona unde Clemmie fusese zărită a dat roade: pisica s-a întors acasă!

Cazuri dramatice și lecții dure

Nu toate cazurile au un final la fel de fericit. Becky Taylor, proprietara unui centru de terapie ecvestră, a trăit un coșmar când câinele ei, Hazel, a fost furat. Poliția nu i-a acordat prioritate, iar femeia a fost nevoită să se descurce singură. După 11 luni de investigații, a aflat că Hazel fusese ținută într-o fermă de căței. Pentru a o recupera, a fost nevoită să plătească răscumpărare. Experiența respectivă a traumatizat-o și acum pledează pentru o bază națională de date ADN pentru câini, care să facă imposibilă falsificarea identității lor.

În 2023, guvernul britanic a introdus legea privind răpirea animalelor de companie, creând infracțiuni specifice pentru câini și pisici și impunând microciparea obligatorie. Însă, potrivit lui Butcher, măsurile nu au rezolvat problema. Forțele de ordine nu alocă suficienți bani, iar traficul de animale continuă să prospere, fiind strâns legat de rețelele de crimă organizată.

„Unul dintre principalele motive pentru care câinii sunt furați este vânzarea lor către ferme ilegale de reproducere”, explică detectivul. În spatele acestor furturi se ascunde o industrie profitabilă și greu de controlat.