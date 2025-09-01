Din dorința de a-ți răsfăța câinele cu mâncare de casă, folosești un ingredient care poate să-i facă mult rău. Renunță la el

Mierea este un aliment natural, sănătos și nelipsit din cămara multor familii. Cu beneficii recunoscute de secole în medicina tradițională, ea este promovată ca un remediu cu proprietăți antioxidante și antibacteriene.

Totuși, industria mierii are un impact major asupra mediului. Albinele sunt forțate să o producă în cantități uriașe, pentru a răspunde cererii comerciale, epuizându-le și punându-le în pericol supraviețuirea. În loc să rămână un aliment cheie pentru colonii, oamenii culeg mierea și o folosesc în scopuri diverse.

Fără albine, echilibrul ecosistemului ar fi serios afectat, pentru că aceste insecte joacă un rol crucial în polenizarea plantelor. O lume fără albine ar însemna recolte reduse, biodiversitate compromisă și un lanț trofic grav afectat.

Mierea și câinii

Au voie câinii să mănânce mierea? Mulți stăpâni își doresc să le ofere animalelor o alimentație cât mai naturală, crezând că mierea, fiind un produs al naturii, este și o alegere sănătoasă. Dar lucrurile nu sunt atât de simple.

Potrivit American Kennel Club (AKC), câinele poate consuma miere în cantități mici, fără riscuri imediate de toxicitate. Mierea nu este otrăvitoare pentru câini, însă asta nu înseamnă că este și sigură sau benefică pentru ei. Specialiștii recomandă ca mierea să fie privită doar ca o delicatesă rară.

Riscurile consumului de miere la câini

Deși nu e toxică, mierea are numeroase riscuri pentru sănătatea câinilor:

Conținut ridicat de zahăr – AKC avertizează că mierea, bogată în zaharuri simple, îngrașă, afectând mai ales câinii cu un stil de viață sedentar.

Diabet și alte afecțiuni – mierea este periculoasă mai ales pentru câinii diabetici, la care chiar și o mică abatere alimentară agravează starea de sănătate.

Probleme digestive – ingerarea mierii provoacă diaree, vărsături sau alte tulburări gastrointestinale.

Probleme dentare – Conform Chewy, consumul excesiv de miere favorizează apariția cariilor sau poate agrava problemele deja existente la nivelul gingiilor și dinților.

Doze mici, riscuri mari

Chiar și în cantități moderate, mierea trebuie administrată cu prudență. Doza recomandată este de maximum 2 lingurițe pentru câinii cu greutatea între 22–40 kg și doar 1 lingură pentru câinii de peste 40 kg; fracțiuni de linguriță pentru câinii de talie mică. Aceste cantități reduse fac dificilă administrarea corectă, iar riscul de supradoză accidentală este mare.

În plus, mierea crudă poate conține bacterii dăunătoare, capabile să îmbolnăvească patrupedele. Medicii veterinari avertizează că mierea dă reacții adverse câinilor care au avut anterior alergii la înțepături de albine, provocându-le probleme cutanate.