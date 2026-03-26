Doga este o formă de yoga pe care deținătorii de câini o pot face împreună cu patrupedele lor. Disciplina a apărut în Statele Unite în anii 2000. Iar scopul ei este, înainte de toate, acela de a crea o legătură specială de încredere între om și animalul său. Inspirată din yoga, această practică combină mișcarea sincronizată cu respirația și adaugă un element esențial: atingerea. În plus, unele posturi implică greutatea câinelui, ceea ce contribuie și la tonifierea musculaturii. Este o modalitate excelentă de a face mișcare și de a petrece timp de calitate împreună. Andreea Sembely, instructor de Doga de origine română, dar care locuiește în Franța, a exemplificat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, câteva exerciții care ajută la întărirea fizică, în timp ce îți consolidezi relația cu câinele tău.

5 exerciții simple de Doga

Prima postură: îmbrățișarea

Așază-te în genunchi în fața câinelui tău. Dacă este de talie mică, îl poți lua în brațe și îl poți ține aproape de piept. Dacă este de talie medie, îl poți învăța să își pună lăbuțele din față pe umerii tăi, folosind o recompensă. Activează abdomenul, îndreaptă spatele, trage umerii înapoi și ridică ușor bărbia. Bucură-te de acest moment de conexiune și relaxare.

Balasana, sau postura copilului

Stai așezat pe călcâie și coboară trunchiul spre sol sau peste câinele tău, dacă se simte confortabil. Îmbrățișează-l ușor, apoi treci în planșă, o postură foarte eficientă pentru întărirea abdomenului profund.

Postura „downward dog”

Aceasta are rolul de a întări atât spatele, cât și umerii și partea posterioară a picioarelor.

Postura Warrior 2

Excelentă pentru picioare puternice, este o poziție de stabilitate, asemănătoare unei fandări. Poți adăuga greutatea câinelui ridicându-l ușor pe lăbuțele din spate, ținându-l în brațe dacă este mic sau lăsându-l să își sprijine lăbuțele pe genunchiul tău. Această greutate suplimentară îți va îmbunătăți echilibrul și propriocepția. Pentru un nivel mai avansat, încearcă să închizi ochii.

P ostura zeiței – „goddess pose”

Este un fel de genuflexiune largă, cu picioarele orientate spre exterior. Poți crește dificultatea adăugând greutatea câinelui, ceea ce va intensifica efortul.