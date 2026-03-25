După ani în care au dominat clasamentele popularitatea buldogilor francezi scade în detrimentul teckelilor, sau câinilor hot-dog. Rasa cunoscută ca Dachshund devine tot mai preferată de iubitorii de animale.

Schimbare de trend în SUA: popularitatea buldogilor francezi scade

Potrivit celor mai recente date publicate de American Kennel Club, buldogii francezi rămân pe primul loc în topul celor mai populare rase, însă interesul pentru ei pare să se tempereze. Numărul înregistrărilor a scăzut semnificativ în ultimul an, ajungând la aproximativ jumătate față de perioada anterioară, potrivit ABC News.

Această scădere vine pe fondul unei dezbateri tot mai intense legate de problemele de sănătate ale raselor cu bot turtit, precum dificultățile de respirație sau alte afecțiuni specifice. În același timp, teckelii — cunoscuți pentru corpul lor alungit și personalitatea energică — revin spectaculos în top. Pentru prima dată în peste 20 de ani, aceștia au intrat din nou în primele cinci rase preferate de americani.

Popularitatea lor este alimentată atât de aspectul distinctiv, cât și de prezența puternică pe rețelele sociale, unde imaginile cu ei s-au viralizat rapid.

„Sunt amuzanți și foarte expresivi — te fac să râzi în fiecare zi”, a explicat Trudy Kawami, crescător și pasionat al rasei

Totuși, specialiștii avertizează că popularitatea vine și cu riscuri. La fel ca în cazul altor rase foarte căutate, creșterea cererii poate duce la reproducere necontrolată și probleme de sănătate. În cazul teckelilor, una dintre cele mai frecvente afecțiuni este boala coloanei vertebrale, cauzată de structura lor corporală.

Clasamentul, realizat pe baza câinilor înregistrați oficial, nu reflectă însă în totalitate populația canină din SUA, care depășește 80 de milioane de exemplare și include numeroși câini metiși. Organizațiile pentru drepturile animalelor critică aceste clasamente, susținând că pot încuraja achiziția anumitor rase în detrimentul adopției și pot perpetua standarde nesănătoase.

